Snowden nu a primit niciun ban pentru dezvăluirile sale

Edward Snowden, fostul angajat al Agenţiei de Securitate Naţională a SUA (NSA), nu a primit niciun ban pentru dezvăluirea de informaţii clasificate privind programul amplu de supraveghere electronică (PRISM) derulat de serviciile secrete americane, a declarat Anatoli Kucerena, avocatul rus al informaticianului american, refugiat în Rusia. Actuala situaţie financiară a lui Snowden dovedeşte altruismul său, a spus Kucerena într-un interviu apărut ieri în oficiosul rus ”Rossiiskaia Gazeta”. Snowden şi-a consumat deja pe chirie, mâncare şi pază toate economiile de care dispunea şi trăieşte acum din sponsorizările făcute de câteva organizaţii caritabile. Avocatul rus a recunoscut că l-a ajutat pe fugarul american nu doar în probleme juridice, ci şi legate de viaţa de zi cu zi. Potrivit lui Kucerena, clientul său are competenţe profesionale ridicate în industria IT şi are un viitor luminos în orice ţară, după ce afirmase la sfârşitul lunii octombrie că Snowden şi-a găsit un job la un important portal rusesc. În luna august, Snowden a primit un permis de şedere de un an în Rusia ca refugiat, statut pe care îl poate pierde de îndată ce va părăsi teritoriul rus. Fostul angajat al NSA este acuzat de spionaj în SUA, după dezvăluirile incendiare privind programul de supraveghere electronică şi a comunicaţiilor desfăşurat de agenţiile de informaţii americane.