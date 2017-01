Soții Nemeș aveau statuie cu Mickey Mouse, din cristale Swarovski

După arestarea soților Diana și Radu Nemeș, în primăvara acestui an, în localitatea americană Yelm, din statul Washington, procurorii federali le-au confiscat celor doi toată averea. Printre bunurile ridicate de autorități se numără zeci de poșete de lux, haine şi cizme din piele de şarpe, 12 arme, statui cu Mickey și Minnie Mouse din cristale Swarovski, kilograme de aur, zeci de iPad-uri, pocale din argint masiv, dar și 89.000 de dolari din conturi bancare ale suspecților. Potrivit presei americane, soții Nemeș își țineau averea într-un buncăr. În motivarea trimisă instanţei americane pentru eliberarea mandatului de arestare pe numele celor doi români, FBI arată că soţii Nemeş au călătorit de numeroase ori în SUA, zburând la clasa I şi cazându-se în hoteluri de lux. În doar un an, ei au cheltuit 235.000 de dolari pe haine şi accesorii de lux. Documentele mai arată că, la o singură vizită, Radu Nemeş a plătit mai bine de un milion de dolari la un magazin din care a cumpărat aur sub formă de lingouri şi monede. De asemenea, yachtul soţilor Nemeş, botezat "Ramaya", cu o lungime de peste 21 de metri, a fost vândut pentru 2,3 milioane de dolari, iar casa pe care Radu şi Diana Nemeş o ridicaseră în Yelm a costat peste 2,8 milioane de dolari. Poliţiştii americani au cerut ca toate obiectele de valoare confiscate să intre în posesia guvernului federal, ca bunuri obţinute ilicit. Conform portalului de ştiri seattlepi.com, autoritățile vor să le scoată la licitaţie publică, dar nu se știe încă dacă această solicitare a fost aprobată.

EXTRĂDAȚI DIN SUA Soții Diana și Radu Nemeș sunt acuzați că au păgubit statul român, prin evaziune în afacerile cu motorină, de aproximativ 56 de milioane de euro. Totodată, ei ar fi folosit banii obţinuţi din vânzarea combustibilului prin firme-fantomă pentru a-şi cumpăra mai multe proprietăţi imobiliare în Statele Unite ale Americii, folosindu-se de alte societăţi-paravan înregistrate în statul american Washington. Radu Nemeș este în arest preventiv, iar soția sa, care a născut al treilea copil, se află sub control judiciar. Ambii au fost extrădați din SUA, în luna mai a acestui an. Prezent în fața procurorilor bucureșteni, Radu Nemeș a cerut să fie audiat și în legătură cu dispariția lui Codruț Marta.