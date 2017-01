Şoarecii din metroul new-yorkez, în atenţia ştiinţei

Sunt uriaşi, sunt agresivi, extrem de rezistenţi şi reprezintă o adevărată plagă pentru unul dintre cele mai mari oraşe ale lumii, New York. Nimeni nu ştie ce anume îi atrage în metrouri şi în reţelele de canalizare din metropola americană, dar oamenii de ştiinţă sunt hotărâţi să descifreze aceste mistere şi să le folosească împotriva acestor rozătoare. “Vom încerca să depistăm cauzele care îi determină pe şoareci să prospere în anumite medii, aşa cum este metroul din New York. Astfel, vom folosi ştiinţa împotriva lor”, susţine Robert Corrigan, unul dintre oficialii Departamentului de Sănătate Publică din New York. Toate staţiile de metrou din metropola americană sunt infestate, la propriu, cu şoareci, iar pericolul la adresa populaţiei este unul uriaş.