Soarele i-a scos pe constănțeni la terase. Cum va fi vremea în weekend

Parcă nici nu a fost cod galben de ger în urmă cu doar câteva zile. Vremea s-a încălzit brusc și am ajuns să avem temperaturi de primăvară în mijlocul iernii. Cele 10 grade Celsius înregistrate joi, 28 ianuarie, la Constanța i-au scos pe oameni afară. La pas sau la plimbare cu bicicletele, toți sunt bucuroși că orașul parcă s-a trezit la viață după gerul cumplit de săptămâna trecută. Unele cafenele au scos mesele și scaunele afară, la soare, iar clienții nu au întârziat să apară. Cu toate că vremea a fost superbă, niciunul nu a fost însă destul de curajos să renunțe la hainele groase. Oamenii se roagă ca vremea să rămână la fel de blândă și în zilele următoare. Pentru vineri, 29 ianuarie, meteorologii anunță o maximă tot de 10 grade C în Dobrogea. Va fi însă înnorat și este posibil să plouă. Sâmbătă, 30 ianuarie, maximele vor fi cuprinse între 4 și 7 grade C, iar minimele între 0 și 3 grade C. Cerul va fi variabil. Duminică, 31 ianuarie, vom avea maxime cuprinse între 7 și 11 grade C și minime între 3 și 6 grade C. Și în această zi este posibil să plouă. În alte zone, maxima va ajunge chiar și la 14 grade C.