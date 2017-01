“Soarta” lui Todoran se decide azi

Ieşiţi din zona “minată” a clasamentului Ligii I la fotbal, elevii lui Ion Marin vor disputa, duminică, de la ora 16.45, un meci decisiv în lupta pentru evitarea retrogradării. Constănţenii se vor duela, la Mioveni, cu echipa gazdă, Dacia, într-un derby al suferinţei, care le poate aduce totuşi salvarea. În cazul unui succes, FC Farul s-ar distanţa la patru puncte de formaţia argeşeneană, cu doar patru etape înainte de finalul campionatului. “Pentru noi este cel mai greu şi, în acelaşi timp, cel mai important meci din acest sfîrşit de sezon în bătălia pentru menţinerea în prima ligă. Un succes la Mioveni ar echivala cu salvarea de la retrogradare pentru noi, dar ne-ar conveni şi un rezultat de egalitate pentru că i-am ţine pe argeşeni sub noi în clasament. În plus, programul din ultimele etape pare mai greu pentru Dacia”, a spus mijlocaşul Dinu Todoran. Accidentat în disputa cu FC Vaslui, jucătorul constănţean este incert pentru partida de duminică. “Voi începe vineri alegările uşoare, dar va depinde mult de felul în care mă voi simţi. Nu vreau să risc o ruptură musculară”, a explicat Todoran.

De partea cealaltă, antrenorul Sorin Cîrţu a folosit mai multe rezerve în meciul de miercuri, cu CFR Cluj, din semifinalele Cupei României, menajîndu-şi titularii pentru jocul cu Farul. “Sîntem condamnaţi să cîştigăm în campionat meciul de pe teren propriu, cu Farul şi, prin urmare, vreau ca toţi jucătorii să fie apţi. Nu vreau să ne semnăm singuri testamentul”, a explicat Cîrţu.

Primele meciuri din etapa a 30-a

Duelurile de la Bistriţa şi Timişoara deschid runda de la sfîrşitul acestei săptămîni, gazdele fiind favorite. Pentru Ceahlăul, întîlnirea cu Gloria va fi decisivă, doar un succes permiţînd echipei nemţene să mai spere într-o salvare de la retrogradare.

Programul partidelor - vineri, 18 aprilie: Gloria Bistriţa - Ceahlăul Piatra Neamţ (ora 17.00, Telesport); Poli Timişoara - U. Craiova (ora 20.30, Naţional TV); sîmbătă, 19 aprilie: UTA - CFR Cluj (ora 16.30, Kanal D); Oţelul Galaţi - Steaua (ora 17.00, Antena 1); FC Vaslui - Poli Iaşi (ora 18.30, Telesport); Rapid - Pandurii Tg. Jiu (ora 20.30, Naţional TV); duminică, 20 aprilie: Dacia Mioveni - FC FARUL (ora 16.45, TVR 1); U. Cluj - Gloria Buzău (ora 17.00, Telesport); Dinamo - Unirea Urziceni (ora 20.30, Kanal D).

Clasament

1. Steaua 29 20 5 4 41-15 65 (+20)

2. CFR Cluj 29 19 6 4 46-22 63 (+18)

3. Rapid 29 15 7 7 43-24 52 (+10)

4. Unirea Urziceni 29 13 12 4 34-21 51 (+6)

5. Dinamo 29 14 8 7 43-28 50 (+8)

6. Poli Timişoara 29 14 8 7 49-37 50 (+8)

7. FC Vaslui 29 10 11 8 39-28 41 (-1)

8. Oţelul Galaţi 29 11 4 14 38-46 37 (-5)

9. U. Craiova 29 10 6 13 31-38 36 (-9)

10. Gloria Bistriţa 29 9 9 11 29-36 36 (-6)

11. Pandurii Tg. Jiu 29 9 7 13 32-37 34 (-11)

12. Poli Iaşi 29 9 6 14 33-39 33 (-12)

13. FC FARUL 29 7 10 12 18-29 31 (-14)

14. Gloria Buzău 29 8 7 14 27-45 31 (-14)

15. Dacia Mioveni 29 7 9 13 24-35 30 (-12)

16. Ceahlăul 29 7 6 16 24-38 27 (-18)

17. UTA 29 5 8 16 24-40 23 (-19)

18. U. Cluj 29 4 11 14 30-47 23 (-19)