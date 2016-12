Soarta CFR Feribot, o mare necunoscută

Viitorul angajaţilor societăţii CFR Marfă - filiala Transport Maritim şi de Coastă CFR Feribot Constanţa se anunţă a fi sumbru. Aceştia au ajuns, din nou, în situaţia de a nu-şi mai putea plăti datoriile, după ce nu şi-au mai primit salariile din luna mai. „Pe 15 august s-au făcut trei luni de când nu ne-am mai primit salariile. Am mai rămas 77 de angajaţi, din 95 câţi erau în martie, şi intrăm în şomaj tehnic prin rotaţie. Ni s-a dat un avans din salariul pe luna mai, dar atât”, a declarat liderul Sindicatului din cadrul CFR Feribot, Florin Ghinea. Reamintim că, la începutul lunii martie, salariaţii CFR Feribot au protestat, nemulţumiţi de faptul că nu îşi mai primiseră salariile de... trei luni. Restanţele pe primele trei luni ale lui 2010 le-au fost plătite în aprilie. Florin Ghinea a menţionat că, în urma discuţiilor avute cu conducerea CFR Marfă, li s-a spus că se aşteaptă răspunsul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), prin care să se specifice dacă cele două feriboturi (Mangalia şi Eforie) mai sunt de interes naţional pentru strategia de apărare a României. „Dacă CSAT răspunde peste un an, noi ce facem? Nu ne mai luăm banii în tot acest timp? Deja am început să avem iar restanţe la bănci şi la întreţinere. Foarte mult timp nu vom mai rezista în aceste condiţii”, a precizat liderul sindical.

ORIUNDE, NUMAI SĂ FIE PLĂTIŢI. În ceea ce priveşte propunerea ministrului Transporturilor, Radu Berceanu, de a transfera CFR Feribot în administraţia Ministerului Apărării Naţionale (MApN), deşi nu prea văd legătura între feribot şi apărarea naţională, sindicaliştii preferă să fie pragmatici. „Feriboturile sunt strict pe partea economică, comercială, deci nu prea văd ce legătură ar avea cu MApN. Oricum, indiferent unde vom fi transferaţi, pe noi ne interesează numai să ne primim salariile la timp şi să fim lăsaţi să muncim”, a precizat Florin Ghinea. Potrivit sindicaliştilor, statul român, printr-o decizie a CSAT, a decis ca cele două nave aparţinând CFR Marfă Feribot - Mangalia şi Eforie - să fie păstrate în stare de funcţiune. Mai mult, în răspunsul trimis de Secretariatul CSAT sindicaliştilor, pe 17 februarie 2010, se spune că „autorităţile publice cu sarcini în domeniu sunt obligate în continuare să asigure capacităţile şi eficienţa utilizării unor nave viabile din punct de vedere tehnic şi operaţional”. Cu alte cuvinte, Ministerul Transporturilor şi CFR Marfă ar fi trebuit nu numai să menţină cele două nave în stare de funcţionare (ceea ce nu s-a întâmplat, în prezent feriboturile fiind ţinute în stare de conservare), ci şi să dezvolte linia de feribot, care face parte din Coridorul IV Pan European, care ar trebui să facă legătura cu Asia.