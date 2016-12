Soarta şoselei de coastă, pe muchie de cuţit

Unul dintre cele mai frumoase proiecte ale autorităţii locale din Constanţa a avut de întâmpinat şi cele mai multe piedici, pe linie politică, de la Guvernele Boc. Este vorba despre proiectul şoselei de coastă, pe care Primăria Constanţa l-a făcut public în 2005. Însuşi regele Ferdinand a vrut să întoarcă oraşul nostru cu faţa spre mare construind o şosea de coastă. I-a fost imposibil. Comuniştii au dorit şi ei să sporească atractivitatea oraşului printr-o atare construcţie, însă proiectul a fost din nou abandonat. În 2005, primarul Radu Mazăre a prezentat constănţenilor proiectul şoselei de coastă şi beneficiile extraordinare ale acestuia şi... nu s-a întâmplat nimic, deoarece frâiele vremurilor acelea erau ţinute de mafia portocalie a Guvernelor Boc. Proiectul a fost respins sistematic, argumentaţiile respectivelor respingeri frizând absurdul de cea mai joasă speţă. Vă reamintesc doar de soarta ciulinilor de taluz, care a preocupat până la obsesie pe ministrul pedelist al Mediului de la acea vreme, Sulfina Barbu, sau de soarta şoriceilor de câmp din nu ştiu ce specie, care, ce să vezi, tocmai pe traseul şoselei de coastă îşi duceau zilele. Şi tot aşa, an după an, proiectul a fost respins pe motive fanteziste ce aveau, evident, la bază răzbunările politice ale vremurilor portocalii. Aşadar, dacă în 2005 se vorbea despre realizarea întregii şosele - aproximativ opt kilometri - care să facă legătura între portul turistic Tomis şi staţiunea Mamaia, în 2014 se vorbeşte despre un proiect în etape. „Nu am renunţat la acest proiect. L-am regândit şi am ajuns la varianta împărţirii proiectului în trei etape, având în vedere costurile foarte ridicate. În 2011 a fost depusă toată documentaţia, cu toate avizele necesare, însă abia la sfârşitul lui 2013 am semnat contractul de finanţare”, declara în februarie 2014, la lansarea proiectului „Amenajarea integrată a zonei de acces în portul turistic Tomis şi plaja Modern”, directorul executiv al Direcţiei Programe şi Dezvoltare din cadrul Primăriei Constanţa, Ani Merlă. Proiectul are o valoare de aproximativ 10 milioane de euro şi o durată de implementare de 18 luni. Cu alte cuvinte, din iulie 2015, primul tronson al şoselei de coastă, cu o lungime de 2,6 kilometri, ar fi trebuit să fie funcţional şi să fluidizeze traficul în zona peninsulară. Din păcate însă, noile orientări ale poliţiei politice dictate de la Palatul Cotroceni îl vizează chiar pe primarul Constanţei, Radu Mazăre. După ce au încercat să-l reţină pe diverse motive, după ce înşişi judecătorii le-au explicat procurorilor, prin decizii definitive (!!!), că nu există probe la dosar (?!) pe baza cărora hăituirea politică să meargă mai departe, lucrurile par să se fi calmat. Din păcate însă, circul mediatic făcut de procurori şi maniera stalinistă în care şi-au coordonat aceştia acţiunile ne fac în continuare mult rău, deoarece sperie investitorii. După ce oamenii de afaceri au văzut ce se întâmplă la Constanţa, au zis... pas. „Refacem caietul de sarcini pentru cartierul Henri Coandă şi repornim licitaţia pentru şoseaua de coastă (a doua licitaţie - n.r.). La şosea, dacă nu se prezintă nimeni nici la a doua licitaţie pierdem banii, pentru că se închide exerciţiul financiar. Parcă e blestemată şoseaua asta”, a declarat, ieri, primarul Mazăre. Nu putem spera decât că hăituiala politică va lua sfârşit şi că investitorii îşi vor regăsi încrederea, constănţenii beneficiind, în sfârşit, de pe urma proiectelor gândite pentru ei de autorităţile locale.

CE PRESUPUNE PROIECTUL ŞOSELEI DE COASTĂ Dincolo de legătura între portul turistic Tomis şi staţiunea Mamaia, proiectul presupune şi amenajarea întregii zone din punct de vedere turistic şi peisagistic. Punctul de plecare al primului tronson al şoselei de coastă este strada Remus Opreanu, în apropierea Comandamentului Forţelor Navale. Şoseaua continuă în portul turistic Tomis, pe actuala infrastructură rutieră, care va fi complet reabilitată. În dreptul plajei Modern, cele două sensuri de mers vor ocoli pe cele două laturi (câte un sens pe fiecare latură) terenul proprietate privată pe care se află, în prezent, o serie de construcţii. Şoseaua va continua la nivelul plajei până în dreptul străzii Mihai Eminescu, acolo unde va fi amenajat un sens giratoriu. De aici, şoseaua va urca în serpentine până la strada Mihai Eminescu, de unde se va face legătura cu strada Mircea cel Bătrân. Accesul pe plaja Modern se va face prin două locuri: scările ce vor fi amenajate în dreptul bisericii greceşti şi scările ce vor fi complet reabilitate din dreptul blocului „Creion“. Aici va fi amenajat un funicular pentru a permite mai uşor accesul pe plajă al persoanelor vârstnice şi al persoanelor cu dizabilităţi. Pentru a nu bloca traficul prin amenajarea unei treceri de pietoni, în dreptul funicularului este prevăzută o pasarelă pietonală care va supratraversa şoseaua de coastă. Din punct de vedere imagistic, zona de taluz dintre Biserica Greacă şi blocul „Creion“ va fi complet reamenajată. În partea superioară, municipalitatea va reabilita complet zona de promenadă, care va fi regândită şi dotată cu mobilier urban adecvat, oferind constănţenilor şi turiştilor o vedere de ansamblu asupra plajei Modern şi a portului turistic Tomis. Strada Mircea cel Bătrân va fi în continuare cu sens unic, numai că, în locul trotuarului existent, municipalitatea va amenaja locuri de parcare în pieptene. De altfel, în cadrul proiectului sunt prevăzute 326 de locuri de parcare pe toată lungimea şoselei de coastă.