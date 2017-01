Creştinii ortodocşi sărbătoresc în fiecare an, pe 7 ianuarie, la doar o zi după marea sărbătoare a Bobotezei, praznicul Sfîntului Ioan Botezătorul. Considerată una dintre cele mai mari sărbători de peste an, ziua Prorocului Ioan este consemnată în Sfînta Scriptură ca un moment de recunoaştere a evlaviei şi credinţei acestuia. Tradiţia creştină spune că Ioan s-a născut în cetatea Orini şi a fost fiul lui Zaharia şi al Elisabetei, iar de la o vîrstă fragedă, a trăit în pustia Iordanului. Aici a predicat, a mărturisit şi i-a botezat pe toţi cei care credeau în întoarcerea lui Dumnezeu pe pămînt. Cu toate acestea, cel mai important moment din existenţa marelui Proroc, a fost reprezentat de botezul Mîntuitorului Hristos, care s-a arătat lumii ca Mesia. După ce a intrat în conflict cu autorităţile romane care stăpîneau Iudeea, Ioan Botezătorul a murit decapitat din porunca regelui Irod. Apreciat foarte mult în lumea ortodoxă, mai ales că este sărbătorit de patru ori pe an, Sfîntul Ioan este unul dintre patronii spirituali ai românilor. Statisticile publicate de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) arată că, la această mare sărbătoare a creştinătăţii, peste 2 milioane de români îşi serbează ziua de nume pe 7 ianuarie. Din cei 2.053.694 de români a căror onomastică este legată de Soborul Sfîntului Proroc Ioan Botezătorul, 1.519.347 sînt bărbaţi, iar 534.347 femei. Potrivit statisticilor MIRA, majoritatea bărbaţilor care au onomastica pe 7 ianuarie poartă numele prorocului Ioan Botezătorul (552.843). Acestora se alătură alţi 497.442 de români care poartă numele de Ion şi 290.538 de români care poartă numele Ionuţ. În acelaşi timp, 148.781 de români poartă numele de Ionel, 24.817 răspund cînd sînt strigaţi Nelu, iar 4.926 poartă numele de alint Ionică. Dintre femeile care au onomastica la aceeaşi dată cele mai multe sînt Ioana (362.331), urmate de Ionela (133.580) şi cele care răspund la apelativul Ionica (20.364). Mai puţine sînt cele care poartă numele de Nela (11.449) şi Ionelia (6.623).