Șoc în Formula 1! Nico Rosberg se retrage la doar 5 zile de la câștigarea titlului mondial!

Campionul mondial al Formulei 1, germanul Nico Rosberg, a anunțat, vineri, că va pune punct carierei, la doar cinci zile după ce a câștigat titlul suprem, informează Reuters.

"Din momentul în care soarta titlului era în propriile mele mâini, am simțit o presiune foarte mare și am început să mă gândesc la încheierea carierei dacă voi deveni campion mondial. Duminică dimineața (27 noiembrie — n.r.), în Abu Dhabi, am știut că ar putea fi ultima mea cursă dar înainte de start mi-am șters acest gând din minte. Am vrut să mă bucur de fiecare experiență a cursei, știind că ar putea fi ultima. Decizia am luat-o apoi luni seara'', a scris Rosberg pe pagina sa de facebook.

În urmă cu două zile, Nico Rosberg (Mercedes) a declarat că are o colaborare dificilă cu coechipierul său, Lewis Hamilton, dar faptul că se cunosc din copilărie îi ajută să treacă peste momentele tensionate.

''Colaborarea noastră va fi mereu una dificilă. Noi suntem mereu rivali, dar faptul că ne cunoaștem din copilărie, asta ne ajută să trecem peste momentele tensionate'', a declarat Rosberg, miercuri, într-o conferință de presă.

Lewis Hamilton (Mercedes), care a câștigat cursa de la Abu Dhabi, ultima a sezonului de Formula 1, și-a diminuat intenționat ritmul în ultimele ture de circuit cu speranța că Nico Rosberg va fi ajuns și depășit de Sebastian Vettel și Jos Verstappen, aflați la doar o secundă de noul campion mondial.

Hamilton putea să câștige titlul mondial dacă termina pe primul loc la Abu Dhabi, iar Rosberg nu urca pe podium. Când a devenit clar că Rosberg nu poate scăpa locul 2, Hamilton a încetinit viteza și a permis urmăritorilor săi să formeze un grup compact în care germanul a fost ajuns și putea fi atacat de Vettel și Verstappen. De altfel primii patru au trecut linia de sosire într-un interval mai mic de o secundă.

Strategia nu a convenit echipei Mercedes, care își vedea periclitată victoria de etapă, iar inginerul de cursă i-a transmis lui Hamilton să revină la viteza normală de cursă: ''Lewis, este un ordin. Trebuie să revii la 1min45sec1/10 pe tur, ca să câștigi cursa''. Britanicul a replicat însă: ''Trebuie să ne lăsați să ne facem cursa''.

Paddy Lowe, directorul tehnic al lui Mercedes, a intervenit în discuția radio: ''Lewis, sunt Paddy. Trebuie să crești ritmul pentru a câștiga cursa''. Lewis nu a ascultat însă ordinul: ''Sunt în frunte chiar acum. Mă simt confortabil unde sunt''.

În final, Rosberg s-a clasat al doilea și a câștigat primul său titlu din Formula 1, cu 5 puncte avans față de Lewis Hamilton în clasamentul general al piloților.

Pe de altă parte însă, britanicul Lewis Hamilton a fost desemnat cel mai bun pilot în acest an de către șefii echipelor din circuitul de Formula 1, potrivit Reuters, care a prezentat un clasament în care noul campion mondial, germanul Nico Rosberg, era abia al treilea.

În clasamentul realizat de Autosport pe baza voturilor exprimate, pe locul doi se află tânărul olandez Max Verstappen, iar pe 4 australianul Daniel Ricciardo.

Hamilton a câștigat 10 din cele 21 de curse din acest an, fiind pentru prima oară când un pilot care câștigă mai mult de 7 circuite nu intră și în posesia titlului de campion mondial, Rosberg câștigând 9 curse.