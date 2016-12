Şoc şi furie la New York după asasinarea celor doi poliţişti

New Yorkul era în șoc ieri, iar poliţia din oraş era furioasă, după asasinarea celor doi agenţi, executaţi de către un bărbat de culoare care voia, se pare, să răzbune doi afroamericani a căror moarte a provocat în ultimele săptămâni numeroase manifestaţii în Statele Unite, relatează AFP. Cei doi poliţişti, Wenjian Liu, în vârstă de 32 de ani, şi Rafael Ramos, în vârstă de 40 de ani, unul căsătorit, iar celălalt tatăl unui băiat în vârstă de 13 ani, au împuşcaţi în cap, în vehiculul de poliţie staţionat în faţa unui bloc de locuinţe cu chirie din Brooklyn, sâmbătă după-amiaza. Asasinul lor, un bărbat în vârstă de 28 de ani, un presupus membru al gangului "Black Guerilla Family", cunoscut de către poliţie, s-a sinucis ulterior pe un peron de metrou. "Nu au avut posibilitatea să-şi scoartă armele şi poate că nici nu şi-au văzut agresorul", a declarat tulburat şeful Poliţiei din New York Bill Bratton. Asasinul, identificat ca fiind Ismaaiyl Brinsley, a venit din Baltimore, situat la 300 kilometri sud de New York, şi şi-a anunţat intenţiile pe Instagram, dar şi verbal, chiar înainte să treacă la fapte. El le-a spus unor trecători, pe stradă "priviţi ce voi face", potrivit şefului secţiei de anchetă a poliţiei newyorkeze Robert Boyce. "Astăzi pun aripi porcilor. Ei iau unul de-al nostru... Să luăm doi de-ai lor", a scris el mai devreme pe Instagram. "#Să ucidem poliţia, #RIPErivGardner #RIPMikeBrown", a scris el, referindu-se la Eric Garner, un afroamerican decedat în timpul unei arestări brutale în iulie, la New York, şi Mike Brown, un adolescent ucis de către un poliţist la Ferguson (Missouri) în august. Furia a fost cu atât mai mare, cu cât poliţiştii responsabili de morţile lui Garner şi Brown au fost exoneraţi. Potrivit The New York Times, Brinsley a fost tratat în trecut pentru tulburări psihologice. Primarul Bill de Blasio şi şeful poliţiei Bill Bratton au asistat împreună, ieri, la o slujbă, la Catedrala Sfântul Patrick, oficiată de cardinalul Tim Dolan, iar persoane au venit şi au depus lumânări şi flori la locul dramei, după căderea nopţii.