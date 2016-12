Şoc şi groază pentru Astra - va trebui să-şi… asigure clienţii

THE SHOW MUST GO ON Prioritatea zero pentru administratorul special al Astra Asigurări, KPMG Advisory, este continuarea plăţilor către clienţi şi parteneri. „În acest moment, analizăm situaţia Astra şi luăm măsuri urgente pentru stabilirea priorităţilor de acţiune, cu informarea şi consultarea Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF). Continuarea plăţilor către asiguraţi şi parteneri de afaceri a fost preocuparea principală, astfel încât primele operaţiuni au fost deja făcute în decursul zilei de joi, 20 februarie”, spun oficialii KPMG România. Reamintim că ASF a instituit, în urmă cu şapte zile, procedura de redresare financiară prin administrare specială a Astra, liderul pieţei de asigurări, a suspendat acţionarii şi conducerea şi a numit firma KPMG Advisory ca administrator special. Important de reţinut este că redresarea financiară prin administrator special nu are implicaţii asupra activităţii comerciale desfăşurate de Astra. „Contractele de asigurare în vigoare urmează să fie derulate în condiţii normale. Procedura ASF este menită să contribuie la reechilibrarea parametrilor financiari ai asigurătorului, astfel încât toate drepturile asiguraţilor să fie protejate corespunzător. Noi am pus la dispoziţie o echipă specializată de profesionişti în asigurări, finanţe, fiscalitate, avocatură, actuariat şi specialişti în IT“, potrivit KPMG. În privinţa poliţelor existente, ASF a arătat că toate asigurările emise de Astra rămân valabile de la momentul emiterii până la expirare, iar societatea va fi obligată să onoreze din propriile disponibilităţi financiare existente sau rezultate din administrarea specială toate solicitările care decurg din ele.

FĂRĂ CREDITE LA PRIETENI! Din calculele ASF, Astra va avea nevoie de o majorare de capital semnificativă, urmând ca suma necesară să fie stabilită de KPMG. Totodată, ASF a impus Astra o serie de măsuri dure, respectiv inventarierea dosarelor de daună, în vederea evaluării daunelor reale şi stabilirii obligaţiilor de plată faţă de creditorii de asigurări, şi interzicerea efectuării de investiţii şi înstrăinării activelor societăţii, fără aprobarea prealabilă a ASF. De asemenea, autoritatea a obligat asigurătorul să accelereze recuperarea împrumuturilor acordate în cadrul grupului şi a interzis acordarea de noi credite. În ultimii ani, Astra a împrumutat cu drag şi spor zeci de milioane de euro firmelor din grupul controlat de omul de afaceri Dan Adamescu, dintre care peste 20 milioane euro către trustul Medien Holding, care deţine cotidianul România Liberă. Astra Asigurări este controlată de The Nova Group Investments România SA - 72,68% şi Epsilon Estate Provider SRL- 27,02%, alături de mai multe persoane fizice şi juridice, cu o participaţie reprezentând 0,3% din capitalul social. The Nova Group Investments România şi Epsilon Estate Provider sunt controlate indirect de omul de afaceri Dan Adamescu. Compania este liderul pieţei de asigurări din România, cu subscrieri de peste un miliard de lei în 2012 şi mai mult de patru milioane de clienţi.