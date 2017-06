Șocant! Și-a bătut soțul până l-a omorât

Violența în familie a ajuns sinonimă cu ideea de bărbați care agresează femeile. Cu toate acestea, nu întotdeauna este așa. A dovedit-o o constănțeancă ce a ajuns pe mâna polițiștilor după ce și-a agresat soțul. Femeia, în vârstă de 60 de ani, și-a lovit partenerul de viață cu un corp dur. Polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, au identificat-o pe femeie și au demarat cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de omor. Potrivit unor surse, bărbatul ar fi decedat. „Deoarece femeia în cauză este cunoscută cu antecedente medicale, fiind internată în nenumărate rânduri la Secția de Psihiatrie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, va fi examinată psihiatric pentru a i se stabili discernământul”, se arată într-un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța. Oamenii legii continuă ancheta sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.