Social Impact Award caută studenţi cu idei de întreprinderi sociale!

Impact Hub Bucureşti şi Fundaţia ERSTE lansează ediţia din 2014 a Social Impact Award, competiţia de antreprenoriat social pentru studenţii din România. Concursul încurajează tinerii să dezvolte proiecte care, pe lângă obţinerea unui profit, au impact pozitiv în societate. Iniţiativa se desfăşoară anul acesta în opt ţări europene, Austria, Cehia, Croaţia, Elveţia, Grecia, România, Rusia şi Slovacia, iar partenerul principal este Fundaţia ERSTE. În România, un juriu compus din peste zece membri va desemna proiectele câştigătoare ale celor trei premii de câte 5.000 de lei, iar un al patrulea premiu, în valoare de 3.000 de lei, va fi decis de votul publicului. Sub sloganul “Push the button, change the world!”, competiţia oferă tuturor studenţilor interesaţi oportunitatea de a participa la seminarii de informare şi instruire în domeniul antreprenoriatului social. Alături de specialişti în domeniu, studenţii vor identifica posibile idei de afaceri sociale pornind de la problemele societăţii, vor învăţa cum să creeze modele de afaceri sustenabile şi cum să transmită mesaje convingătoare către finanţatori, parteneri sau viitori clienţi. Seminariile vor avea loc la Impact Hub Bucureşti, participarea fiind gratuită pentru studenţi, pe baza înscrierii online. De la reducerea sărăciei, sănătate, educaţie, mediu, dezvoltare comunitară, până la tehnologii de informare şi de comunicare, drepturile omului, egalitatea de şanse, studenţii, organizaţi în echipe de maximum cinci persoane, îşi pot alege orice temă pentru a dezvolta o idee de afacere socială, atâta vreme cât ea este relevantă pentru comunitatea în care se doreşte implementarea sa. Informaţii detaliate despre înscriere, programul atelierelor tematice, precum şi criteriile de eligibilitate sunt disponibile pe website-ul competiţiei: http://socialimpactaward.ro. Data-limită pentru înscrieri este 15 aprilie 2014.

CALENDAR SOCIAL IMPACT AWARD (SIA) 2014

13 martie - Lansare Social Impact Award 2014 & deschiderea înscrierilor

31 martie - studenţii vor avea ocazia să afle detalii despre competiţie şi să cunoască antreprenori sociali din România, printre care se numără trei dintre câştigătorii ediţiei din 2013 a Social Impact Award (Ştefan Sava, Cezar Cherciu, Dragoş Iulian Matei). http://socialimpactaward.ro/workshop/sia-info-session/

4 aprilie - seminar de identificare a ideilor de afaceri sociale. http://socialimpactaward.ro/workshop/idea-generation/

7 aprilie - seminar de instruire privind transformarea ideii într-un model de afacere sustenabilă http://socialimpactaward.ro/workshop/social-business-models/

15 aprilie - Data-limită pentru înscrieri în competiţia de idei

7 - 20 mai - Vot online pentru ideile finaliste

21 mai - Ceremonia de premiere la Impact Hub Bucureşti.