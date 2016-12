Societatea civilă, faţă-n faţă cu familiile copiilor autişti

Încă de la înfiinţare (din 2009), conducerea Centrului de Zi pentru Copii cu Autism care funcţionează în cadrul Complexului Orizont (strada Horia Agarici, nr. 5) din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa a organizat, de câteva ori pe an, zile ale porţilor deschise pentru a face cunoscută terapia care este oferită copiilor cu autism. O astfel de zi a fost organizată şi ieri la Centrul de Zi pentru Copii cu Autism. Directorul Centrului, Stănuţa Dae, spune că Ziua Porţilor Deschise este o modalitate de a aduce problemele familiilor care au copii autişti în faţa întregii comunităţii. „Oamenii trebuie să ştie că familiile care au copii cu autism nu pot face faţă singuri. Au nevoie de ajutor. Sunt foarte puţine familii care se pot înhăma să poarte o astfel de luptă singure. Trebuie să fim alături de ei pentru a-i ajuta să acopere nevoile materiale pentru terapiile care se fac”, a declarat directorul unităţii. Centrul de Zi pentru Copii cu Autism are o capacitate de 32 de locuri şi a luat fiinţă la iniţiativa Consiliului Judeţean Constanţa. Instituţia suportă cheltuielile legate de întreţinerea spaţiului, dar şi pentru terapiile pentru cei 32 de copii din unitate. Ei beneficiază zilnic, de luni până vineri, de cinci ore de terapie, între 9.00 şi 14.00. Specialiştii spun, însă, că cele cinci ore sunt insuficiente. Pentru rezultate dorite, cei mici ar trebui să fie supuşi la opt ore, zilnic, de recuperare medicală.

„AM LUCRAT CA VOLUNTAR PENTRU BINELE COPILULUI MEU” Există şi o altă categorie de părinţi. Cei care au învăţat cum se face recuperarea medicală în cazul copiilor bolnavi şi aplică cunoştinţele la domiciliu. Elena este mama unei fetiţe (Ada) cu autism care a ales ca, pe lângă terapia primită la centru, să aibă grijă de ea şi acasă. Copila a fost diagnosticată cu autism la doi ani şi, de atunci, se luptă să învingă boala. „Am lucrat ca voluntar în cadrul Centrului pentru binele copilului meu. Am învăţat foarte multe şi, în fiecare zi, completez terapia de care are nevoie fiica mea. Am reuşit s-o aduc pe Ada pe linie de plutire, dar mai avem mult de muncă”, a declarat, mulţumită, mama. Acum Ada are şapte ani şi din toamnă va intra în clasa zero. Mama este încrezătoare că fiica ei este pregătită şi se va integra în şcoala de masă. Ada face parte din cei 32 de beneficiari ai centrului care au înregistrat progrese uriaşe în cei cinci ani de când vine la terapie, tocmai pentru că părinţii au conştientizat boala ei şi i-au oferit ajutorul de care avea mare nevoie.