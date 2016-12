“Societatea Română Academică dezinformează opinia publică”

Ministerul Sănătăţii (MS) a reacţionat dur la raportul “Sfîrşitul medicamentelor? O analiză a pieţei şi politicilor privind produsele farmaceutice în România” lansat de Societatea Română Academică (SAR), dezaprobînd conţinutul acestuia şi spunînd că “dezinformează opinia publică”. Potrivit raportului lansat de SAR pe 28 septembrie, nu atît evoluţia pieţei globale sau costul în creştere pentru cercetarea-dezvoltarea de medicamente sînt factorii care împovărează bugetul Sănătăţii, ci şi vechile deficienţe de sistem, precum deciziile opace şi intempestive în stabilirea preţurilor, alocarea distorsionată a fondurilor în sistem, procese care nu urmăresc nevoile reale din societatea românească actuală. MS spune că afirmaţia din raportul SAR potrivit căreia “Deşi are bani speciali alocaţi în POS-DCA, Ministerul nu a propus încă niciun proiect de îmbunătăţire a capacităţii administrative”, este falsă şi că toate proiectele depuse de MS sau la care a participat Unitatea de Implementare a Programelor din cadrul ministerului vor fi afişate pe site-ul ministerului. “Este inadmisibil ca tocmai SAR, care îşi propune să contribuie la buna guvernare şi reforma administrativă să denigreze prin dezinformare o instituţie a statului care face toate eforturile pentru asigurarea asistenţei medicale a populaţiei chiar în condiţiile economice şi sociale actuale”, se arată în comunicatul MS. Reprezentanţii ministerului precizează că instituţia are în derulare zece proiecte de finanţare, în valoare de 250 de milioane de lei în cadrul programelor operaţionale, aprobate de Comisia Europeană. “În cadrul acestora, instituţia noastră are calitatea de beneficiar, nefiind organism intermediar sau autoritate de implementare”, menţionează reprezentanţi ministerului. De asemenea, MS a sprijinit consiliile locale şi judeţene în elaborarea şi aprobarea documentelor de specialitate necesare pentru întocmirea Cererii de Finanţare pentru încă 56 proiecte în cadrul Programului Operaţional Regional, cu scopul dezvoltării infrastructurii spitaliceşti. MS are în derulare şi cel mai important program de informatizare finanţat din fonduri structurale, şi anume Implementarea sistemului naţional privind prescripţia electronic şi Fişa electronică a pacientului, în valoare de 88.714.500 lei.

• Replica SAR

În replică, SAR a răspuns criticilor pe pagina web, spunînd că raportul vizează “doar programele în POS-DCA, privind dezvoltarea capacităţii administrative, nu toate liniile de finanţare europeană”. “Pînă în prezent, pe site-ul MS nu a existat o listă a proiectelor depuse, deşi credem că acest lucru este de maxim interes pentru public. De aceea, apreciem răspunsul prompt al MS şi considerăm o reuşită a raportului nostru faptul că Ministerul a pus pe site situaţia la zi a acestor proiecte depuse”, se arată în răspunsul SAR.