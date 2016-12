Irina Radu, directorul general interimar al Societăţii Române de Televiziune (SRTv), a trimis, luni, o scrisoare către Biroul Permanent din Camera Deputaţilor, în care spune că SRTv se află "foarte aproape de momentul imposibilităţii de a funcţiona", iar, de vineri, instituţia "va intra în blocaj".

"Societatea Română de Televiziune se află foarte aproape de momentul imposibilităţii de a funcţiona". Am anunţat acest lucru marţi, 10 noiembrie 2015, în cadrul audierii la care am fost invitată în faţa Comisiei de Cultură, Arte, mijloace de informare în masă a Camerei Deputaţilor. Scopul respectivei audieri nu a fost însă situaţia financiară a SRTv şi din acest motiv nu am insistat pe acest subiect", spune Irina Radu, în scrisoarea trimisă, luni, Camerei Deputaţilor.