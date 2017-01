Şofatul, pasiunea hoţului de Dacii

În doar două săptămîni de cînd a fost eliberat condiţionat dintr-un centru de reeducare, un tînăr de 16 ani a furat deja şase autoturisme. Ionuţ Cristinel P., din Mihail Kogălniceanu este un vechi client al oamenilor legii, el adjudecîndu-şi "recordul absolut" din judeţul Constanţa, la furtul de maşini, după ce, într-un singur an, aproape 100 de Dacii, toate de culoare albă, au fost furate de băiatul de doar 14 ani. De cînd a ieşit din Centrul de Reeducare Găieşti el s-a întors la vechea sa pasiune, furtul de autoturisme, de data aceasta alegînd, potrivit poliţiştilor, Daciile de culoare roşie. Săptămîna trecută el a luat, împreună cu alţi doi tineri, o Dacie 1300, din cartierul constănţean Palazu Mare, iar la sfîrşitul săptămînii a mai furat alte două autoturisme cu care s-a plimbat prin judeţ, pe una abandonînd-o la Mihail Kogălniceanu, iar pe cealaltă în apropiere de Ovidiu. Ieri dimineaţă, tînărul a fost prins în flagrant, în cartierul Palazu Mare, în timp ce se chinuia să pornească o altă maşină care nu-i aparţinea. În urma cercetărilor, poliţiştii au descoperit că acesta mai furase, în cursul nopţii de duminică spre luni, alte două autoturisme din Constanţa, cu care s-a plimbat prin judeţ, după care le-a abandonat. "Prima dată am luat o Dacie Break, cu care am mers pînă la Nazarcea, la nişte prieteni. Acolo am dormit puţin şi m-am întors la Constanţa, de unde au mai luat o Dacie Nova. M-am plimbat şi cu asta pînă a rămas fără benzină şi spre dimineaţă am mers în Palazu Mare, să iau o maşină să merg acasă, în Mihail Kogălniceanu", a povestit senin Cristinel. Potrivit oamenilor legii, tînărul este un pericol social, nu numai pentru că fură autoturismele, ci pentru că le conduce pe drumuri publice, existînd posibilitatea, în orice moment să provoace un accident. Tînărul mărturiseşte că fură maşinile tocmai pentru că îi place să conducă. "Sînt un şofer foarte bun, nu am lovit niciodată maşinile pe care le-am furat. Săptămîna trecută, cînd am intrat cu o Dacie într-un gard, nu eram eu la volan, ci un prieten de al meu. Eu beau, dar nu cînd mă urc la volan", a adăugat Cristinel. Băiatului i-a fost întocmit dosar penal pentru săvărşirea infracţiunii de furt, el urmînd să fie prezentat procurorilor Parchetului de pe lîngă Judecătoria Constanţa cu propunere de arestare.