Şofer achitat, apoi condamnat

Curtea de Apel Constanţa l-a condamnat, ieri, la doi ani de închisoare cu suspendare condiţionată, pe Alexe Stancu, de 34 ani, din Ciocârlia, pentru părăsirea locului accidentului de către conducătorul vehiculului implicat într-un accident de circulaţie, în urma căruia a rezultat uciderea unei persoane, fără încuviinţarea poliţiei care efectuează cercetarea la faţa locului. Iniţial, bărbatul a fost achitat de Judecătoria Medgidia, însă procurorii au atacat cu recurs decizia. Sentinţa instanţei superioare este definitivă.

FUGĂ DE LA LOCUL ACCIDENTULUI Potrivit rechizitoriului, în noaptea de 23 spre 24 august 2010, Stancu a accidentat mortal un pieton şi a fugit. Oamenii legii spun că şoferul se deplasa pe Drumul Naţional 3 (Constanţa - Ostrov), dinspre localitatea Cobadin către Ciocârlia, la volanul unui Volkswagen Golf, cu numărul TX 2807 AX. La un moment dat, la ieşirea din Cobadin, acesta a spulberat un bărbat care se afla pe mijlocul şoselei. În loc să oprească maşina şi să apeleze linia unică 112, şoferul şi-a continuat drumul, îndreptându-se spre casă pe un drum agricol. După ce a ajuns la domiciliul său, Stancu a ascuns autoturismul avariat în curte şi a plecat. Câteva ore mai târziu, el s-a întors acasă, unde a dat nas în nas cu poliţiştii, care îl aşteptau. Stancu a fost testat cu aparatul Drager şi s-a constatat că avea o alcoolemie de 0,05 mg/l alcool pur în aerul expirat.

MARTOR Între timp, victima lui Alexe Stancu a fost găsită pe carosabil de un alt conducător auto, care a sunat imediat la 112. Martorul le-a spus anchetatorilor că trecuse cu puţin timp în urmă prin zonă şi văzuse un bărbat stând pe şosea. După ce a parcurs un kilometru, martorul a făcut cale întoarsă pentru a scoate în afara carosabilului persoana care stătea în mijlocul drumului, gândindu-se că i s-ar putea întâmpla ceva rău. Martorul le-a spus poliţiştilor că, până să ajungă la bărbat, singura maşină care a trecut pe lângă el a fost un Volkswagen argintiu, cu numere de Bulgaria. La ieşirea din Cobadin, el a găsit cadavrul bărbatului întins pe şosea, iar lângă acesta se aflau câteva componente care aparţineau unui Volkswagen.

DECLARAŢII Iniţial, Stancu a recunoscut că a dat cu maşina peste un om, însă în faţa instanţei a revenit asupra declaraţiei şi a susţinut că nu a ştiut că a lovit o persoană. „Am crezut că am dat peste un pachet sau ceva asemănător, m-am speriat şi am fugit. Este posibil ca bărbatul să fi fost deja mort când am trecut eu prin zonă. Mi-a fost teamă să opresc şi să cobor din maşină pentru că aveam asupra mea o sumă mare de bani şi m-am gândit că poate este o diversiune şi aş putea fi atacat şi jefuit. Eu sunt sigur că nu am produs niciun accident, sunt nevinovat”, a afirmat Alexe Stancu în faţa judecătorilor Curţii de Apel Constanţa.