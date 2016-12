Şofer arestat pentru ucidere din culpă

Tânărul care a accidentat mortal o femeie ce traversa strada pe trecerea de pietoni a fost arestat, pentru o perioadă de 29 de zile, de magistraţii Judecătoriei Constanţa. Tragedia a avut loc miercuri dimineaţă, în jurul orei 7.00, pe bulevardul Alexandru Lăpuşneanu, în dreptul Liceului de Telecomunicaţii. Potrivit anchetatorilor, Florin George Belu, de 28 de ani, din Ovidiu, a condus un autoturism marca BMW, cu numărul de înmatriculare CT 29 BGB, dinspre strada I.L. Caragiale către bulevardul Tomis. În momentul în care a ajuns la intersecţia cu strada Nicolae Iorga, spun oamenii legii, acesta a spulberat de pe „zebră” două femei, una dintre ele fiind aruncată la zeci de metri distanţă de locul impactului. În loc să oprească şi să sune la 112, şoferul a demarat în trombă. Din nefericire pentru una dintre femei, de 59 de ani, rănită extrem de grav în urma impactului, cadrele medicale nu au mai putut face nimic şi au declarat decesul. Piciorul acesteia fusese pur şi simplu retezat de la genunchi în jos. A doua victimă, o tânără de 25 de ani, a fost transportată cu ambulanţa la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde a rămas internată în Clinica de Ortopedie. Oamenii legii au stabilit că cele două victime coborâseră dintr-un microbuz care venea din Năvodari. Femeia de 59 de ani era în drum spre spital, unde urma să-şi viziteze soţul. Poliţiştii de la Rutieră au pornit cercetările pentru prinderea şoferului vinovat. La ieşirea din municipiul Constanţa spre Ovidiu, aceştia au găsit autoturismul implicat în accident abandonat în mijlocul drumului.

BEAT LA VOLAN Poliţiştii au luat legătura cu şoferul şi, după câteva ore, acesta s-a prezentat la sediul Poliţiei din Ovidiu. El a fost escortat la Constanţa şi testat cu aparatul Drager. Oamenii legii au descoperit că Florin George Belu avea o alcoolemie de 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat. În plus, în urma verificărilor efectuate, poliţiştii au constatat că suspectul are permisul suspendat de la începutul anului 2013. Potrivit poliţiştilor de la Rutieră, Florin George Belu are la activ numeroase abateri. În 2006 şi 2007, suspectul a avut permisul reţinut pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice. În 2009, tânărul a rămas fără permis pentru neacordare de prioritate, dar şi pentru depăşire neregulamentară. Oamenii legii spun că, în 2010, dreptul de a conduce i-a fost suspendat pentru cumul de puncte, iar în 2011 a fost prins iar pe picior greşit, după ce a consumat alcool. La începutul anului 2013, oamenii legii l-au depistat pentru a patra oară conducând sub influenţa băuturilor alcoolice.