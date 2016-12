Şofer arestat

Şoferul care a provocat, în noaptea de duminică spre luni, o tragedie rutieră în care nepotul său de 13 ani a murit, a fost reţinut ieri, în jurul prânzului, de poliţiştii de la Rutieră, imediat după ce a fost externat din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Daniel Doroţ, de 34 de ani, a fost escortat apoi la sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, pentru a fi audiat. Procurorii au formulat pe numele suspectului propunere de arestare preventivă, iar magistraţii Judecătoriei Medgidia au emis un mandat pentru 20 de zile pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă şi conducere sub influenţa alcoolului. Reprezentanţii Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa (SPR) au anunţat, marţi, că bărbatul avea o alcoolemie de 1,15 grame la mie în momentul producerii accidentului rutier. Oamenii legii spun că bărbatul obţinuse permisul de conducere în luna mai a acestui an. Amintim că un copil în vârstă de 13 ani şi-a pierdut viaţa, chiar sub ochii tatălui său, în urma unui cumplit accident, petrecut în noaptea de duminică spre luni, în jurul orelor 00.30, în apropierea localităţii constănţene Castelu.

FILMUL ACCIDENTULUI Potrivit anchetatorilor, Daniel Doroţ, de 34 de ani, din Nisipari, a condus un autoturism marca Dacia cu numărul CT 27 DIA, pe Drumul Naţional 22 C (Constanţa - Cernavodă), dinspre comuna Poarta Albă către Castelu. Ajuns la kilometrul 33, au stabilit anchetatorii, din cauza neadaptării vitezei la carosabilul acoperit cu apă, acesta a pierdut controlul direcţiei. În clipele următoare, Dacia a ieşit de pe şosea şi a intrat în coliziune cu un copac. În urma impactului, nepotul conducătorului auto, aflat pe scaunul din dreapta faţă, a murit. Şoferul Daciei, tatăl băiatului de 13 ani şi încă un pasager au fost răniţi şi transportaţi la spitalul din Medgidia, pentru a primi îngrijiri medicale.