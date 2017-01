Şofer de microbuz fără permis de conducere!

INCONŞTIENŢĂ. S-a jucat cu viaţa a sute de pasageri! Inconştienţã incredibilã din partea unui bărbat în vârstă de 32 de ani, din oraşul Mangalia, care este cercetat de poliţiştii constănţeni după ce a fost prins conducând fără permis un microbuz de călători care face curse regulate între Ovidiu şi Constanţa. Anchetatorii spun că Dragoş Cristea Sarchiz a fost oprit joi după-amiază, în jurul orelor 17.30, în zona supermarket-ului „Carrefour”, în timp ce se deplasa pe Drumul Naţional 2 A (Constanţa - Hârşova), la volanul unui microbuz marca Mercedes. În momentul controlului, în maşină se aflau şapte pasageri. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii de la Rutieră au descoperit cu stupoare că şoferul microbuzului... nu are permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. El a fost escortat imediat la sediul Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa, pentru audieri. Suspectul a declarat în faţa anchetatorilor că iniţial a vrut să se angajeze ca mecanic la firma SC Navlot SRL, dar ulterior a acceptat postul de şofer, pentru că ar fi urmat să primească un salariu mai mare. Dragoş Cristea Sarchiz le-a mai spus oamenilor legii că i-a minţit pe reprezentanţii firmei că are permis de conducere şi atestat.

CONDAMNAT. „Ca să fiu sincer, eu nu mă pot abţine. Pentru mine condusul e ca un drog”, s-a justificat bărbatul. Şi trecutul său agitat îi dă dreptate. Poliţiştii spun că Dragoş Cristea Sarchiz a mai fost prins până acum de şase ori conducând fără a avea acest drept. În anul 2007, acesta a fost condamnat la un an de închisoare pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice, fără permis. Bărbatul a ajuns în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Poarta Albă pe data de 2 decembrie 2007. Câteva luni mai târziu, a reuşit să evadeze din secţia exterioară a penitenciarului, aflată în localitatea Valu lui Traian, unde îşi ispăşea pedeapsa în regim semi-deschis. Deşi peste numai două luni ar fi urmat să ajungă în faţa Comisiei de Liberare Condiţionată, acesta a fugit din punctul său de lucru, situat în apropierea Biroului Administrativ al penitenciarului. Evadatul a fost prins în scurt timp de oamenii legii, pe raza comunei Valu lui Traian. „A fost un moment de rãtãcire, am fugit din post şi m-am urcat într-un autoturism de ocazie care m-a dus în Valu lui Traian. Acum îmi este ruşine de ce am fãcut şi nu ştiu ce-a fost în capul meu”, a declarat atunci Dragoş Cristea Sarchiz.

VERIFICĂRI Reprezentanţii Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Constanţa au anunţat ieri că firma la care lucra suspectul va fi supusă unor controale amănunţite. „Pentru a putea conduce un astfel de microbuz, acesta ar fi trebuit să deţină un permis de conducere categoria D1. În plus, ar fi avut nevoie de un certificat de competenţă profesională care se obţine în urma unui examen”, a declarat Titi Stan, şeful Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Constanţa. Firma căreia îi aparţine microbuzul, SC Navlot SRL, va primi vizita inspectorilor Autorităţii Rutiere Române. „Cazul a ajuns în atenţia noastră şi urmează ca luni să facem un control la societatea respectivă pentru a afla cum s-a putut întâmpla aşa ceva”, a adăugat Titi Stan. Dragoş Cristea Sarchiz este cercetat, în stare de libertate, pentru comiterea infracţiunii de conducere fără permis.