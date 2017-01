Şofer fugar prins de mascaţi

FĂRĂ PERMIS. O urmărire ca-n filme s-a desfăşurat, sîmbătă, în localitatea constănţeană Mihail Kogălniceanu, după ce un bărbat nu a vrut să oprescă la semnalele poliţiştilor de la Rutieră. Acţiunea a început în momentul în care un agent de poliţie l-a văzut pe Ion Cristea, de 42 de ani, din Mihail Kogălniceanu, la volanul unei maşini şi cunoştea faptul că bărbatul nu deţine permis de conducere. Totodată, numerele provizorii ale maşinii erau expirate din anul 2009. Cristea nu a oprit la semnalul poliţiştilor şi a apăsat mai tare pedala de acceleraţie, iar la un moment dat, a pierdut controlul maşinii, s-a răsturnat şi a intrat într-un gard de beton. „Agentul care l-a recunoscut pe şofer că nu avea permis de conducere a plecat în urmărirea lui, care s-a întins pe aproximativ un kilometru“, a declarat insp. Radu Croitoru, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie (IPJ) Constanţa. Oamenii legii spun că, după impact, conducătorul auto a fugit de la locul accidentului. În autoturismul marca BMW se mai aflau fiul conducătorului auto, Fernando Onel Bontea, de 14 ani, şi un prieten al şoferului, Nicolae Ivanciu, de 24 de ani. „Eram în partea cealaltă a casei când am auzit o bubuitură şi am văzut mult praf. Până am ieşit eu deja venise salvarea şi era multă lume adunată, rude ale şoferului, care s-au luat de poliţist. Gardul care a fost dărâmat îl făcusem anul trecut“, a declarat proprietarul imobilului căruia i-a fost distrus gardul. În scurt timp, la locul accidentului s-au adunat mai multe rude ale şoferului, care s-au repezit la poliţistul care îl urmărise, agresându-l verbal, pentru că îl considerau vinovat de producerea accidentului. Spiritele s-au incins atât de tare încît omul legii a solicitat intervenţia luptătorilor Serviciul de Intervenţie Rapidă (SIR) din cadrul IPJ Constanţa.

GĂSIT ÎN BAIE. După ce au fost liniştiţi scandalagiii, alte maşini de poliţie, dar şi mascaţii au plecat în căutarea şoferului fugar care, conform unor martori, plecase de la locul impactului la bordul unui autoturism marca Opel, de culoare roşie, cu numere provizorii. Conform anchetatorilor, maşina a fost găsită în parcarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. „L-am depistat pe fugar la spital, într-o toaletă, ascuns în spatele uşii unei toalete defecte din Clinica de Pediatrie“, a declarat un luptător SIR. Bărbatul a declarat că a venit la spital pentru a afla starea de sănătate a fiului său, rănit în impact. „Nu am condus eu. Nu mă aflam la volan. Băiatul meu a condus maşina“, a declarat Ion Cristea, şoferul autoturismului. Ion Cristea va fi cercetat pentru comiterea infracţiunii de conducere a unui autoturism pe drumurile publice fără a poseda carnet de conducere şi pentru faptul că autoturismul avea plăcuţele de înmatriculare expirate din cursul anului 2009, dar şi pentru vătămare corporală din culpă.