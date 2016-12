Şofer fugar, prins după patru zile

Un bărbat de 40 de ani, din Harghita, este cercetat de poliţiştii constănţeni după ce, sâmbăta trecută, ar fi lovit un pieton în Constanţa şi ar fi părăsit locul accidentului. Potrivit anchetatorilor, S.Z., de 40 de ani, a condus un Volkswagen, cu numărul HR 05 KXL, pe bulevardul I.C. Brătianu. La un moment dat, spun poliţiştii, acesta a acroşat un bărbat de 34 de ani, care a încercat să traverseze şoseaua prin loc nepermis. Poliţiştii spun că, în loc să tragă pe dreapta şi să sune la 112, şoferul Volkswagen-ului şi-a continuat drumul. Victima a fost transportată cu ambulanţa la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Oamenii legii au pornit cercetările pentru găsirea şoferului fugar. „Unul dintre martori ne-a spus că numărul de înmatriculare al maşinii începe cu litera H. Ştiam că este vorba despre un Volkswagen de culoare roşie, aşa că am încercat să stabilim ce rută a urmat după producerea accidentului. Am reuşit să refacem traseul urmat de autoturism spre ieşirea din Constanţa şi apoi pe Drumul Naţional 39, către Mangalia, cu ajutorul imaginilor surprinse de mai multe camere de supraveghere aparţinând unor instituţii publice sau unor agenţi economici. Imaginile obţinute de pe o cameră montată la intrarea în Mangalia ne-au fost de mare ajutor, pentru că am putut distinge cu exactitate numărul de înmatriculare al autoturismului”, a declarat şeful Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa, scms. Ciprian Sobaru (SPR).

PRINS LA HOTEL Din acest punct, identificarea conducătorului auto a fost doar o chestiune de timp. „În momentul în care am aflat numărul de înmatriculare, l-am identificat pe proprietarul autoturismului şi am cerut sprijinul colegilor noştri din Harghita, care au mers la domiciliul bărbatului şi ne-au transmis că acesta este plecat în vacanţă pe litoral”, a adăugat scms. Sobaru. Ieri după-amiază, poliţiştii de la Rutieră l-au găsit pe şofer în hotelul Tosca, din staţiunea Saturn, unde acesta se cazase încă de sâmbătă, împreună cu familia. El a fost escortat pe bulevardul I.C. Brătianu, unde s-a făcut reconstituirea accidentului rutier. Bărbatul este cercetat pentru vătămare corporală din culpă şi părăsirea locului accidentului.