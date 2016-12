Şofer pistolar reţinut

După ce în urmă cu câteva zile Ştefan George Taşcu, de 35 de ani, a fost arestat pentru 29 de zile pentru că a tras cu arma într-un autoturism, ieri, un alt şofer s-a ales cu dosar penal. În ambele cazuri, ”pistolarii” s-au şicanat în trafic cu alţi şoferi, motiv pentru care au scos armele şi au tras către rivalii lor. În ultimul caz, poliţiştii l-au identificat, ieri, pe tânărul care, marţi seară, a tras şase focuri de armă la sensul giratoriu de la ieşirea din staţiunea Mamaia. El a fost prins în Năvodari şi escortat la sediul Poliţiei Municipiului Constanţa pentru audieri. Tânărul se numeşte Manuel Mihai, are 21 de ani şi este din Constanţa. Pe numele lui s-a întocmit dosar penal pentru comiterea infracţiunii de uz de armă letală fără drept. Pistolul a fost confiscat şi i-a fost anulat permisul de port armă.

„AM CREZUT CĂ VREA SĂ SE AFIRME” Victima, Laurenţiu Tericică, a declarat, ieri, pentru ziarul „Telegraf”, că nu a crezut niciun moment că agresorul va trage cu pistolul. „Am intrat în sensul giratoriu şi la un moment dat un autoturism a frânat în spatele meu, iar şoferul a început să mă claxoneze şi să mă înjure. I-am spus să respecte regulile pentru că are semnul „cedează trecerea”. Atunci el a coborât din maşină şi a venit în dreptul portierei mele şi m-a ameninţat cu un pistol. Am crezut că vrea doar să se afirme, nu m-am gândit niciun moment că ar putea să tragă cu arma. Am continuat să îi spun râzând că trebuia să îmi cedeze trecerea şi am demarat. El s-a întors şi a tras cu pistolul către maşina mea. Cinci gloanţe mi-au nimerit portiera din stânga spate. Pe moment nici nu am conştientizat, chiar râdeam, însă ceilalţi doi colegi cu care eram în maşină au fost şocaţi. Iniţial nu am vrut să depun plângere, însă mâine (n.r. astăzi) voi merge la poliţie, deoarece nu mi se pare normal ce se întâmplă”, a declarat victima incidentului, Laurenţiu Tericică.

INCIDENTUL Amintim că Manuel Mihai a tras şase focuri de armă după ce s-a şicanat în trafic cu Laurenţiu Tericică. Incidentul a avut loc în jurul orei 18.00, la sensul giratoriu de la ieşirea din Staţiunea Mamaia. Oamenii legii au fost alertaţi de colegii victimei, iar anchetatorii au găsit pe şosea şase tuburi de calibru 10mm, care provin de la o armă cu gloanţe cu cauciuc.