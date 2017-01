Şofer RATC, bătut de călători şi lăsat inconştient în mijlocul străzii

Ştefan Marian are 45 de ani şi lucrează în cadrul Regiei Autonome de Transport în Comun (RATC) Constanţa din anul 1987 şi nu a avut niciun incident major în cei aproape 20 de ani de cînd conduce mijloace de transport în comun. Asta pînă duminică, 23 iulie, la ora 15.00, cînd a plecat de la capătul de linie al autobuzului 51. “Au urcat cinci tineri care, după ce s-au întins pe scaune, au spus 'Hai mă, dă-i drumul'. Le-am spus că mai stăm cîteva minute pînă îşi compostează biletele. Cînd am plecat, unul dintre ei m-a înjurat”, a declarat Ştefan Marian. El a mai spus că la prima staţie au mai urcat călători, iar reprezentaţia tinerilor a continuat. “Le-am atras atenţia să nu mai vorbească urît pentru că sînt în maşină şi femei şi copii. Au continuat să folosească acelaşi limbaj şi, la următoarea staţie, la Eliberării, cînd am oprit, au venit peste mine în cabină.

M-au înjurat, m-au scuipat şi au coborît. Cum au coborît, au început să lovească în maşină. Nu loveau cu mîinile, ci cu ceva dur. Am coborît să nu spargă lămpile mijlocului de transport. Am ajuns în faţa autobuzului şi apoi m-am trezit după cîteva minute în mijlocul şoselei. Am crezut că am fost lovit de o maşină”, a mai spus Ştefan Marian.

El a fost ajutat să se ridice de doi călători care i-au spus angajatului RATC că a fost lovit de tinerii care coborîseră, şi nu de un autovehicul aflat în trafic, aşa cum credea bietul om. După cîteva minute, omul şi-a continuat cursa, dar odată ajuns la capăt de linie, a acuzat dureri acute. Imediat, a fost transportat la Spitalul Clinic de Urgenţă unde a fost diagnosticat cu claviculă ruptă, dantura spartă, ochiul stîng tumefiat şi un deget rupt. Medicul chirurg ortoped i-a recomandat 21 de zile de îngrijiri medicale numai pentru pentru refacerea claviculei. Ştefan Marian are şi alte echimoze şi acuză dureri intercostale. El a depus deja plîngere la Secţia 4 de Poliţie, iar oamenii legii au deja un învinuit în persoana tînărului Ionuţ Sîrbu, în vîrstă de 20 de ani. “Este de neconceput ca cei care îşi fac serviciul să fie bătuţi de nişte huligani. Nu este singura agresiune împotriva angajaţilor noştri. Avem şi controloare care sînt bruscate, iar la capitolul injurii avem cazuri zilnice. Noi am făcut deja plîngere penală şi aşteptăm să se aplice prevederile legii în cazul persoanelor care l-au bătut în aşa hal pe angajatul nostru”, a declarat şeful Corpului de Control din cadrul RATC, Marin Cornel. Ştefan Marian se va adresa Laboratorului de Medicină Legală Constanţa şi, în funcţie de numărul zile de îngrijiri medicale, se va face încadrarea faptei: lovire sau vătămare corporală.