Şofer retezat de parapetul de protecţie

Accident rutier desprins parcă din filme de groază. Doi tineri au scăpat ca prin minune fără nici măcar o zgârietură, în timp ce prietenul lor a sfârşit retezat în două de parapetul unui pod. Teribilul incident a avut loc, ieri după-amiază, în jurul orei 17.00, pe podul rutier IPMC. Din primele cercetări, lucrătorii Serviciului Poliţiei Rutiere (SPR) Constanţa spun că Paul Cojocaru, de 30 de ani, a condus un autoturism BMW, cu numărul de înmatriculare CT 21 PGM, pe podul rutier IPMC dinspre str. Cumpenei către str. Nicolae Filimon. „Am fost sesizaţi prin 112 că a avut loc un accident rutier în urma căruia a rezultat decesul conducătorului auto. Am stabilit că şoferul autoturismului BMW a pierdut controlul volanului, posibil din cauza vitezei, şi a intrat în coliziune cu balustrada de pe partea dreaptă a drumului, iar apoi a fost proiectat în parapetul de pe contrasens. În maşină se mai aflau două persoane care nu au suferit răni. Nu am mai avut un asemenea accident de câţiva ani“, a declarat ag. pp. Luigi Ionescu, din cadrul SPR Constanţa. Trupul neînsufleţit al tânărului a fost scos din maşină de un echipaj de descarcerare. „Bucata de parapet a intrat prin portiera stângă faţă şi a ieşit prin spatele maşinii prinzându-l şi retezându-l pe şofer. În momentul în care am ajuns noi, victima era moartă. A fost o intervenţie dificilă, deoarece balustrada de fier era foarte grea, aproape 100 de kilograme, şi lungă de şase metri. Am lucrat aproape 20 de minute“, a spus plt. Marian Dănilă, din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea“.

15 SECUNDE Supravieţuitorii le-au povestit oamenilor legii că se întorceau din Cumpăna, unde au vizitat câţiva colegi de muncă şi că totul s-a întâmplat în doar câteva secunde. „Nu realizez cum s-a putut întâmpla. Totul a durat doar 15 secunde. Îmi amintesc că parcă am depăşit ceva, iar apoi a tras dreapta de volan pentru a intra pe banda noastră. Atunci am auzit o bubuitură ca şi cum am lovit ceva şi am intrat în parapetul de pe contrasens. Celălalt coleg a ieşit primul din maşină. A venit la mine şi mi-a spus să ies afară. Abia atunci am realizat că prietenul meu care se afla la volan a murit. Era rupt în două“, a declarat unul dintre tinerii care au supravieţuit accidentului. Trupul neînsufleţit al victimei a fost transportat la Morga Cimitirului Central în vederea efectuării necropsiei pentru a se stabili cauza morţii şi dacă acesta consumase sau nu băuturi alcoolice. Paul Cojocaru era căsătorit şi avea un copil de şase ani. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc acest accident rutier.