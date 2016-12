Şoferi băuţi

Poliţiştii de la Rutieră cercetează în stare de libertate, un bărbat în vârstă de 38 de ani, din Suceava, care a fost prins, duminică, conducând sub influenţa băuturilor alcoolice. Oamenii legii l-au oprit pe Constantin Părpăuţi, care se afla la volanul unui autotren, pe raza localităţii constănţene Mihail Kogălniceanu. La testarea şoferului cu aparatul Drager acesta avea o alcoolemie de 1,05 mg/l alcool pur în aerul expirat. Constantin Părpăuţi a fost escortat la spital unde i s-au recoltat probe biologice. Pe numele lui s-a întocmit dosar penal pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice. Un alt şofer care conducea sub influenţa alcoolului a fost oprit în trafic, în aceeaşi zi, pe strada Baba Novac, din Constanţa. Dragerul a arătat că acesta avea o alcoolemie de 0,91 mg/ l alcool pur în aerul expirat. Florin Bălan s-a ales cu dosar penal pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice.