Şoferi băuţi

Trei persoane s-au ales cu dosare penale, după ce au fost prinse în flagrant de oamenii legii în acest week-end, în timp ce conduceau sub influenţa băuturilor alcoolice. Recordul raziei a fost stabilit de un tânăr de 23 de ani, din Medgidia, care s-a urcat la volanul unei maşini, cu toate că avea o alcoolemie de 1,00 mg/ l alcool pur în aerul expirat. Poliţiştii au încercat să-l escorteze pe Adrian A. la spital, însă acesta s-a opus. El este cercetat acum pentru refuzul recoltării probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Foarte aproape de tânărul din Medgidia se află un bărbat de 27 de ani, din comuna Ciobanu, care a fost depistat de oamenii legii conducând un autoturism, deşi avea o alcoolemie de 0,96 mg/l alcool pur în aerul expirat. Mai mult, în urma verificărilor efectuate, poliţiştii de la Rutieră au descoperit că suspectul nu deţine permis pentru nicio categorie de autovehicule. Dosar penal are şi un bărbat de 30 de ani, din comuna Tuzla, oprit în trafic de oamenii legii, în timp ce se deplasa la volanul unei maşini pe Drumul Naţaional 39 (Constanţa - Mangalia). Poliţiştii l-au testat pe Ştefan C. cu aparatul Drager şi au constatat că acesta avea o alcoolemie de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat.