Șoferi cheflii, prinși la volan de polițiștii constănțeni

Se știe că alcoolul nu face casă bună cu șofatul. Chiar și așa, unii nu se învață minte, în ciuda nenumăratelor campanii de prevenire demarate de polițiști, și continuă să conducă mașini în stare de ebrietate. După cum informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa, polițiștii din raza județului au depistat doar în ultimele zile mai mulți șoferi aflați sub influența băuturilor alcoolice. În noaptea de 2 iulie, la ora 00.43, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Mangalia l-au depistat pe C.L.-D., în vârstă de 27 de ani, din localitatea Slobozia Conachi - județul Galați, care a condus un autoturism, pe Șoseaua Constanței din Mangalia, fiind sub influența băuturilor alcoolice. De asemenea, la ora 02.30, tot polițiștii din Mangalia l-au depistat pe L.M.-M., în vârstă de 45 de ani, din localitatea Rîmnicu Sărat - județul Buzău, care a condus un autoturism, pe strada Lavrion din Mangalia, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Aceiași polițiști din Mangalia au depistat-o, la ora 04.30, pe R.I.-A., în vârstă de 29 de ani, din localitatea Rădăuți - județul Suceava, care a condus un autoturism, pe strada Mihail Kogălniceanu din localitatea 2 Mai, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Câteva minute mai târziu, la ora 4.36, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Mangalia l-au depistat pe S.C., în vârstă de 37 de ani, din Constanța, care a condus un autoturism, pe strada Mihail Kogălniceanu din localitatea 2 Mai, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Ulterior, conducătorul auto a poziționat autoturismul propriu pe mijlocul drumului din localitatea respectivă, blocând astfel circulația, faptă pentru care i-a fost întocmit dosar penal.

De activitate intensă au avut parte și polițiștii din cadrul Biroului Rutier Constanța, care l-au depistat în 2 iulie, ora 12.00, l-au depistat pe B.I., în vârstă de 42 de ani, din Constanța, care a condus un autoturism, pe strada Călugăreni din Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Tot în 2 iulie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Constanța l-au depistat pe B.Ș., în vârstă de 36 de ani, din Constanța, care a condus un autoturism, pe strada Egalității din Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice, provocând distrugeri la două autoturisme parcate.