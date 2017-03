Șoferi cu permisul suspendat sau sub influența băuturilor alcoolice, opriți de polițiști

Conform unui comunicat de la IPJ Constanța, la data de 17.03.2017, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Constanța l-au depistat pe G.C., în vârstă de 60 ani, care a condus un autoturism pe strada Traian, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. De asemenea, pe 18.03.2017, polițiștii din cadrul Secției 9 Rurale Topraisar l-au depistat pe S.V., care a condus un autoturism, pe DJ392, având permisul de conducere suspendat, și tot pe 18 martie, polițiștii din cadrul Secției 8 Rurale Băneasa, Postul de Poliție Dobromir, l-au depistat pe A.E., care a condus un autoturism, pe DJ391A, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Și polițiștii din cadrul Secției 8 Rurale Băneasa, Postul de Poliție Dobromir, l-au depistat pe P.C., care a condus un autoturism, pe 18 martie, pe raza localității Lespezi, fiind sub influența băuturilor alcoolice și având dreptul de a conduce suspendat. În toate aceste cauze, polițiștii constănțeni au întocmit dosare penale.