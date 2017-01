Şoferi “supăraţi” pe semafoarele electrice

Vizibilitatea proastă, carosabilul umed, dar şi viteza şi aburii alcoolului au stat la baza producerii unui accident rutier, la intersecţia străzii Cumpenei cu bulevardul Aurel Vlaicu. Potrivit poliţiştilor, şoferul unei Dacii, care venea dinspre strada Vîrfu cu Dor spre Pod Butelii, nu a adaptat viteza la condiţiile de drum şi, ajuns în intersecţie a pierdut controlul volanului. Maşina a părăsit carosabilul, s-a urcat pe refugiul staţiei de tramvai şi a intrat în plin într-un semafor. Oamenii legii spun că şoferul Daciei, Marin Ion, de 49 de ani, din Constanţa s-a urcat băut la volan, dar bărbatul susţine că ar fi fost treaz şi că megea încet. „Vizibilitatea era foarte proastă şi am derapat. Nu aveam viteză, iar înainte de a mă urca la volan nu am consumat niciun fel de băuturi alcoolice”, a spus Marin Ion, şoferul Daciei. Afirmaţiile sale sînt contrazise de rezultatul testării cu aparatul Drager, care i-a depistat o alcoolemie de 1,06 mg alcool pur în aerul expirat. Poliţiştii au întocmit pe numele lui Marin Ion dosar penal pentru conducere sub influenţa alcoolului şi i-au suspendat permisul pentru o perioadă de trei luni.

Un accident asemănător a fost înregistrat, ieri, la prînz, în centru Constanţei, pe bulevardul Ferdinand, cînd şoferul unui autoturism Seat Leon a pierdut controlul direcţiei şi maşina s-a oprit într-un semafor electric. Un echipaj al Biroului Poliţiei Rutiere Constanţa s-a deplasat la faţa locului pentru efectuarea de cercetări precum şi pentru a dirija traficul care era blocat pe o bandă de mers. Poliţiştii de la circulaţie spun că impactul a fost atît de violent încît semaforul s-a înclinat la 45 de grade, fără a fi scos din funcţiune. Potrivit oamenilor legii, Ghiţă Barbu în vîrstă de 47 ani, conducea pe banda a doua a bulevardului Ferdinand, autoturismul Seat Leon cu numărul de înmatriculare CT-0362214. Ajuns în apropierea trecerii de pietoni din apropierea fostului cinematograf „Republica”, o Dacie 1310, care rula în faţa sa, a frînat brusc deoarece semaforul trecuse pe culoarea roşie. „ Am frînat şi eu pentru a nu intra în el. Din cauză că şoseaua era alunecoasă, am derapat. Am tras de volan spre dreapta şi nu am mai reuşit să controlez autoturismul care a trecut peste bordură şi s-a oprit în semafor” a declarat, Ghiţă Barbu, şoferul autoturismului Seat.

La locul accidentului a sosit în cîteva minute o echipă de intervenţie din cadrul Primăriei Constanţa pentru remedierea defecţiunii.