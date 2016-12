Şoferii din Constanţa plătesc cel mai scump RCA din România

STUDIU Diferenţele dintre zonele ţării merg dincolo de relief, tradiţii ori temperamentul oamenilor. În funcţie de zonă şi, zice-se, de puterea de cumpărare a locuitorilor, preţurile serviciilor, ale locuinţelor şi chiar ale produselor din magazine diferă de la cer la pământ, chiar şi în zone relativ apropiate. Mai mult, preţurile din sudul ţării şi cele din nord aproape că nici nu pot fi comparate. Un exemplu concret este dat de un studiu recent care relevă faptul că şoferii din Constanţa sunt în top la plata RCA-ului (răspundere civilă auto), la polul opus aflându-se Timişoara, cu preţurile cele mai mici, potrivit cotaţiilor a 10 companii de asigurări autorizate să vândă RCA, afişate pe site-ul de comparare a tarifelor rca-ieftin.ro.

DIFERENŢE COLOSALE De altfel, este de notorietate faptul că, indiferent ce ai vrea să cumperi, preţurile cele mai mari le vei găsi la Constanţa. Astfel, tariful mediu de primă RCA pentru un şofer de 35 de ani din Constanţa, cu 10 ani de experienţă la volan, posesor al unui autoturism Dacia Logan, cu capacitate cilindrică de 1.600 cmc şi 90 cp, fără daune consemnate pe poliţa RCA în ultimii trei ani, este de 573 lei pe an, preţurile variind în funcţie de asigurător, de la 407 la 785 lei pe an. În schimb, unui conducător auto din Timişoara, cu aceeaşi maşină şi date personale identice, i se percepe un tarif mediu RCA cu peste 28% mai mic (126 lei), respectiv de 447 lei pe an, preţurile practicate de firmele de asigurare mergând de la 335 la 518 lei pe an. Bucureştenii se situează în partea inferioară a primei jumătăţi a clasamentului, cu un tarif mediu RCA de 513 lei pe an, companiile de asigurări afişând preţuri între 373,5 şi 628 lei pe an. Craiovenii plătesc în medie pentru poliţa obligatorie de răspundere civilă auto aproape la fel de mult ca locuitorii Constanţei, respectiv 572 lei pe an. Diferenţele de tarifare în funcţie de localitate se bazează pe statisticile proprii utilizate de asigurători cu privire la frecvenţa şi valoarea daunelor RCA cauzate de şoferii asiguraţi din oraşele respective, pe baza cărora companiile de asigurări calculează şi evaluează riscul pe care şi-l asumă.

Topul mediei RCA în oraşe

1. Timişoara - 447 lei

2. Ploieşti - 479 lei

3. Cluj-Napoca - 501 lei

4. Bucureşti - 513 lei

5. Iaşi - 514 lei

6. Galaţi - 527 lei

7. Braşov - 530 lei

8. Brăila - 533 lei

9. Craiova - 572 lei

10. Constanţa - 573 lei