Șoferul care a omorât cinci oameni în Brăila nu consumase droguri!

Raportul Institutului de Medicină Legală din Iași arată negru pe alb faptul cășoferul care a provocat tragedia din stația de autobuz din Brăila nu a consumat droguri. Rezultatele analizelor au fost date luni publicității.„Acesta este rezultatul definitiv, cel dat de laboratorul de toxicologie. Probele au fost luate și din sânge, și din urină și au ieșit negative în ambele părți. Acesta e rezultatul final, care va fi la dosarul cauzei. Rezultatul a fost primit de organele de cercetare penală", a declarat directorul Spitalului Județean de Urgență Brăila, dr. Mihail Iugulescu. În primă fază, analizele efectuate la unitatea medicală din Brăila au arătat că șoferul se afla sub influența stupefiantelor la momentul producerii cumplitului accident.Specialiștii spun că este posibil ca aparatele să fi fost păcălite de faptul că Marius Negoiță lua medicamente pentru epilepsie, o boală pe care o ascundea de zece ani. Medicul de familie Steluța Nedelcu a declarat că Marius Negoiță nu i-a spus că are epilepsie, deși în urmă cu zece ani aceasta a observat că are simptome specifice bolii și i-a prescris o trimitere la Neurologie. Bărbatul are permis de conducere de șapte ani.

Pe 4 aprilie, Marius Negoiță a intrat cu mașina într-o stație de autobuz din Brăila. Anchetatorii au arătat că acesta conducea cu viteză pe contrasens șia încercat să evite impactul cu o autoutilitară care circula regulamentar din sens opus. A virat brusc la stânga, a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare și a pătruns direct într-o staţie de autobuz, unde a lovit un grup de persoane.Cinci oameni au murit în urma impactului, patru femei și un bărbat, cu vârste cuprinse între 37 și 41 de ani.Șoferul de 27 de ani este anchetat pentru ucidere și vătămare corporală din culpă.