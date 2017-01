Şoferul care a omorât trei oameni avea o alcoolemie de 2,90mg/ l

• ALCOOLEMIE RIDICATĂ • Aproape de coma alcoolică! Reprezentanţii Serviciului Poliţiei Rutiere (SPR) Constanţa au anunţat că şoferul care a provocat joi seară, în localitatea Tuzla, un accident rutier soldat cu moartea a trei oameni avea o alcoolemie în sânge de 2,90mg/l !! „Reflexele unui şofer care conduce cu o asemenea alcoolemie sunt mult diminuate”, a explicat cms. şef Constantin Bădângă, şeful Biroului Drumuri Naţionale şi Europene din cadrul SPR Constanţa. „În mod normal, în cazul unei alcoolemii de 2 la mie, eşti în comă alcoolică”, a precizat cms. şef Constantin Dancu, şeful SPR Constanţa. Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia au formulat, vineri, pe numele lui Gheorghe Mâner, de 35 de ani, propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile sub aspectul comiterii infracţiunilor de ucidere din culpă şi conducere sub influenţa băuturilor alcoolice. Oamenii legii spun că bărbatul nu figurează în evidenţele Poliţiei Rutiere cu alte abateri. Cu toate acestea, rudele lui au povestit joi seara, că bărbatul s-a urcat în repetate rânduri băut la volan. De câteva ori, oamenii au fost nevoiţi să ascundă cheile maşinii pentru a nu-l lăsa să plece la drum sub influenţa alcoolului. Imediat după producerea tragediei rutiere de la Tuzla, oamenii legii au încercat să-l testeze pe Gheorghe Mâner cu aparatul Drager, dar acesta a refuzat. Bărbatul a fost escortat la Spitalul Judeţean Constanţa, unde i s-au recoltat probe de sânge.

• VIEŢI SPULBERATE • Cumplitul accident rutier de la Tuzla a avut loc joi seară, în jurul orelor 18.40. Poliţiştii de la Rutieră spun că Gheorghe Mâner, de 35 de ani, aflat la volanul unui autoturism marca Audi, cu numărul de înmatriculare CT 30 DAV, se deplasa pe Drumul Naţional 39 (Constanţa - Mangalia), dinspre staţiunea Neptun către localitatea Eforie Sud. La un moment dat, spun poliţiştii de la Rutieră, la intrarea în pasaj, bărbatul a pierdut controlul maşinii, care a pătruns pe contrasens şi a spulberat o Dacie 1310, înmatriculată CT 69 LAV, condusă regulamentar, din sens opus, de Marinel Vasile, de 41 de ani. În urma teribilei coliziuni, Marinel Vasile şi Florea Ghebaură, de 60 de ani, aflat pe scaunul din dreapta faţă al Daciei, şi-au pierdut viaţa. Gherghina Ghebaură, de 63 de ani, pasagera aflată pe bancheta din spate a maşinii, a suferit răni grave. În ciuda eforturilor depuse de medici, femeia a murit în drum spre Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Pentru scoaterea victimelor dintre fiarele contorsionate ale Daciei a fost necesară intervenţia unui echipaj de descarcerare din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea”. Surse judiciare spun că şoferul Daciei, Marinel Vasile, de 56 de ani, lucra ca agent imobiliar şi că Gherghina Ghebaură, stabilită de mai mulţi ani peste hotare, intenţiona să cumpere o proprietate pe raza comunei Tuzla.