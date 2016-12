Şoferul care a provocat accidentul din Mamaia avea o alcoolemie de 2mg/l

INTERNAŢI ÎN SPITAL. Fiul lui Sorin Ţeican, fostul jucător al echipei de fotbal Farul Constanţa, rănit duminică dimineaţă într-un accident rutier petrecut în staţiunea Mamaia, a fost supus unei intervenţii chirurgicale. „În urma coliziunii, băiatul a suferit o ruptură de splină şi a fost operat”, a declarat dr. Florian Stoian, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Colegii lui Sorin Ţeican, care din anul 2007 lucrează în cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Constanţa (IJJ), vor merge astăzi la Centrul de Transfuzii, unde vor dona sânge pentru copilul fostului fotbalist. Medicii nu iau în calcul posibilitatea ca micuţul să fie transferat la un spital din Bucureşti, în condiţiile în care starea lui nu s-a stabilizat. Sorin Ţeican a suferit, la rândul lui, mai multe fracturi, în urma coliziunii din staţiunea Mamaia. „Norocul lui a fost că fracturile costale pe care le-a suferit nu i-au perforat plămânul. Am strâns bani pentru a-i da o mână de ajutor în aceste momente dificile. Cam atât putem face pentru el acum. Din păcate, nu am avut cum să-l ferim de o nenorocire ca aceasta”, a declarat plt. maj. Livius Iordănescu, purtătorul de cuvânt al IJJ Constanţa. Rezultatele analizelor efectuate de medicii legişti au scos la iveală faptul că Valentin Pătălău, în vârstă de 25 de ani, şoferul care a provocat accidentul rutier din staţiunea Mamaia, avea o alcoolemie de 2 mg/l. Tânărul, care a rămas, la rândul lui, internat în Spitalul Judeţean Constanţa, cu multiple leziuni la picioare, este cercetat acum pentru comiterea infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi conducere sub influenţa băuturilor alcoolice.

COLIZIUNE ÎN LANŢ. Amintim că patru persoane au fost rănite, duminică dimineaţă, în urma unui grav accident rutier petrecut în jurul orelor 09.00, în staţiunea Mamaia. Poliţiştii de la Rutieră spun că Valentin Pătălău, aflat la volanul unui autoturism marca Peugeot, cu numărul de înmatriculare TX 1668 XB, se deplasa pe bulevardul Mamaia, dinspre oraşul Năvodari către Constanţa. Ajuns în dreptul parcului de distracţii „Aqua Magic”, spun anchetatorii, tânărul a scăpat maşina de sub control şi a acroşat din spate un Logan, înmatriculat CT 86 AMS, condus regulamentar de Alexandru Staicu, în vârstă de 24 de ani. În urma coliziunii, Peugeot-ul a pătruns pe contrasens şi a lovit alte două autoturisme, o Toyota înmatriculată B 26 LPP, la volanul căreia se afla fostul jucător al echipei de fotbal FC Farul Constanţa Sorin Ţeican, de 37 de ani, şi un Renault, cu numărul de înmatriculare CT 20 PAL, condus, dinspre Constanţa către Năvodari, de Mariana Gheorghe, în vârstă de 42 de ani. În urma coliziunilor, Valentin Pătălău, şoferul Peugeot-ului, Sorin Ţeican, fiul acestuia, Alexandru Ţeican, de 10 ani, şi Mihăiţă Tiu, pasager în Peugeot, au fost răniţi şi transportaţi cu ambulanţele la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Pentru scoaterea lui Sorin Ţeican dintre fiarele contorsionate ale maşinii a fost necesară intervenţia unui echipaj de descarcerare din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea”. Martorii spun că Sorin Ţeican se îndrepta spre hotelul „Iaki”, unde fiul său, legitimat la Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi”, avea antrenament. Valentin Pătălău a refuzat să fie testat cu aparatul Drager la locul coliziunii.