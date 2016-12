Şoferul fugar s-a prezentat la Rutieră

Tânărul în vârstă de 23 de ani, din oraşul Tulcea, care a fost urmărit duminică după-amiază pe străzile Constanţei de către oamenii legii s-a prezentat, ieri după-amiază, la sediul Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa (SPR), pentru a-şi recupera maşina. Adrian Şerban le-a spus poliţiştilor că a fugit în momentul în care i s-a cerut să oprească autoturismul marca Alfa Romeo, la volanul căruia se afla, deoarece s-a speriat. „Şoferului i s-a făcut semnal de oprire dintr-un Jeep al Poliţiei. Acesta susţine că i-a fost teamă să tragă pe dreapta pentru că a mai fost urmărit o dată, în oraşul Arad, de un Jeep. Mie, această explicaţie mi se pare absurdă. E posibil ca tânărul să fi consumat băuturi alcoolice dar, având în vedere perioada care s-a scurs de la incident şi până acum, verificările nu ar fi concludente”, a declarat insp. Ciprian Sobaru, şeful Biroului Poliţiei Rutiere Constanţa. Poliţiştii de la Rutieră spun că tânărul are permis de conducere valid, eliberat de autorităţile din Italia, acolo unde Adrian Şerban locuieşte împreună cu familia lui. „Suspectul este cercetat contravenţional pentru sustragerea de la controlul efectuat de organele de poliţie. El a rămas fără permis de conducere pentru o perioadă de două luni”, a adăugat insp. Ciprian Sobaru.

Cel care a încercat să-l tragă pe dreapta pe Adrian Şerban este chiar şeful Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, cms. şef Aurelian Zaheu, care se afla la volanul Jeep-ului de serviciu, de culoare neagră. „Mă îndreptam spre Siliştea, acolo unde am avut o acţiune legată de fabricile ilegale de ţigări, descoperite săptămâna trecută. Am văzut că şoferul are un comportament ciudat în trafic şi i-am solicitat să oprească pentru control. A încetinit, dar, la un moment dat, a demarat în trombă”, a explicat Zaheu.

Amintim că Adrian Şerban a gonit pe bulevardul Mamaia, către zona Pescărie. Realizând că, în scurt timp, ar putea fi blocat în trafic, tânărul s-a hotărât să iasă de pe bulevard şi, imediat după ce a trecut de hotelul „Turist”, a virat brusc la dreapta, pe o alee. În urma manevrei, a pierdut controlul maşinii, care a izbit zidul hotelului „Bulevard”. În ciuda impactului, fugarul a reuşit să redreseze autoturismul, pe care l-a abandonat după câteva zeci de secunde, în parcarea din faţa sediului „Telegraf”, luând-o la fugă spre strada Unirii. În scurt timp, poliţiştii au împânzit zona, în încercarea de a da de urma lui.