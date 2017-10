Șoferul implicat în incidentul de lângă un muzeu din Londra, eliberat sub control judiciar

Șoferul unei mașini care a lovit mai mulți trecători în apropiere de Muzeul de Istorie Naturală din Londra, rănind 11 persoane, a fost "eliberat sub control judiciar" duminică, a anunțat poliția, potrivit dpa. "Un bărbat în vârstă de 47 de ani a fost arestat la fața locului sub suspiciunea de șofat periculos și a fost dus la spital pentru a fi tratat, după care a fost transportat la o secție de poliție din nordul Londrei", a transmis poliția metropolitană. "În această dimineață, a fost eliberat sub control judiciar care va dura cât timp va continua ancheta", a mai menționat sursa citată. Majoritatea celor răniți au fost externați și nicio persoană nu a suferit răni grave, a continuat poliția metropolitană. Incidentul este considerat un accident de trafic, nu unul având implicații teroriste.

"Ancheta a dovedit că acest incident nu are legătură cu terorismul", a declarat detectivul Darren Case.