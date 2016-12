Şoferul lui Naomi Campbell i-a cerut scuze

Şoferul top-modelului Naomi Campbell, pe care a acuzat-o de agresiune, marţi, a retractat această declaraţie, retrăgându-şi plângerea şi cerându-i scuze renumitului manechin. La rândul său, Naomi Campbell a declarat imediat, într-un comunicat, că acceptă scuzele şoferului şi că doreşte să tragă linie după această poveste. Miodrag Mejdina, şoferul modelului britanic, a declarat, marţi, poliţiei americane că a fost lovit foarte puternic de către Naomi Campbell, în partea din spate a capului, în timp ce conducea limuzina starului prin New York. Potrivit declaraţiei sale, capul şoferul s-a lovit violent de volanul limuzinei Cadillac Escalade pe care o conducea prin Manhattan, impactul soldându-se cu o contuzie sub ochiul drept. Miodrag Mejdina a declarat şi faptul că Naomi Campbell a fugit de la faţa locului, după ce l-a lovit. Însă, la doar două zile după aceste fapte, şoferul starului britanic a făcut cale întoarsă şi a prezentat presei o declaraţie complet diferită: ”Pe 2 martie m-am certat cu Naomi Campbell, eram nervos şi am reacţionat de o manieră excesivă”, se afirmă în acest comunicat, transmis presei de avocatul şoferului, Earl Ward. ”A fost o neînţelegere şi regret că am apelat la poliţie. Toată această poveste a luat proporţii exagerate şi îi cer scuze domnişoarei Campbell pentru că m-am aflat la originea acestui incident”, a explicat Miodrag Mejdina.

Acest incident ţine prima pagină a presei, deoarece Naomi Campbell are antecedente în ceea ce priveşte acuzaţiile de agresiune. În 2008, Naomi Campbell a fost condamnată de un tribunal din Londra la efectuarea a 200 de ore de muncă în folosul comunităţii, după ce a recunoscut că a agresat doi ofiţeri de poliţie, într-un aeroport, după ce a constatat că unul dintre bagajele sale a fost pierdut de compania aeriană cu avionul căreia a zburat. Naomi Campbell a efectuat alte cinci zile de muncă în folosul comunităţii, spălând podele şi curăţând toalete, în urma sentinţei unui tribunal din New York, în 2007, după ce şi-a lovit menajera cu telefonul mobil, în urma unei altercaţii al cărei subiect a fost o pereche de jeanşi. După acest incident, acelaşi tribunal i-a ordonat modelului britanic să urmeze un curs special de terapie pentru controlul acceselor de furie. Într-un incident precedent, în 1998, fotomodelul şi-a lovit asistenta, pe Georgina Galanis, tot cu un telefon. Ea a pledat vinovat, în 2000, în faţa tribunalului din Toronto, cerându-şi scuze în mod public şi plătindu-i Georginei Galanis despăgubiri.