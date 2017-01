Sofia Coppola şi patiseriile franceze

Chiar dacă foarte bine primit la Cannes, "Maria-Antoaneta", de Sofia Coppola, nu şi-a făcut loc în palmares, motiv pentru multe speculaţii în presă. S-a spus chiar că "regina a fost decapitată a doua oară". Nu cred că altfel foarte talentata realizatoare a suferit că filmului nu i-a fost recunoscută valoarea în mod oficial. Selecţionarea în concurs la Cannes, ca şi contractul cu o prestigioasă firmă de distribuţie, au făcut din "Maria-Antoaneta" un succes de casă în Franţa. Iar în America, probabil, o va ajuta numele Coppola.

Din multe motive, regizoarea a ales să filmeze în Franţa. Unul dintre ele a fost... bucătăria. Sofia declara: "Mi-a fost greu să găsesc un specialist în prepararea mîncărurilor specifice secolului al XVIII-lea. La Los Angeles ar fi fost imposibil. Am crezut tot timpul că asta ar fi dat credibilitate filmului. Graţie celor pe care i-am angajat, mesele de epocă erau foarte bogate şi elaborate". Dar nu numai atît. În fiecare zi cînd sosea pe platou, se amuza că are o întreagă echipă rezervată... prăjiturilor. "Eram în permanenţă înconjuraţi de patiseri, prăjituri şi torturi. În plus, şi cei care s-au ocupat de aranjamentele florale şi-au făcut bine treaba. Totul era ca pe vremea ", afirma Sofia, mulţumită.

Cei cu care a lucrat au numai cuvinte de laudă despre ea: este inteligentă, şi-a pregătit foarte bine subiectul, ştie să se înconjoare de oameni pe care se poate baza. "Metodele calme şi delicate sînt mult mai eficace. Nu-mi place să mă transform pe platou, să par o dictatoare şi nici să mă impun. Sînt flexibilă şi am încredere în intuiţia mea. Oamenii pe care i-am ales nu m-au dezamăgit deloc", mai spunea ea, la Cannes. Faptul că a putut filma în anumite locuri la Versailles a fost un atu important. Dar cel mai important pentru Sofia a fost că a putut aranja ca nunta Mariei-Antoaneta să aibă loc în capela regală, exact unde se desfăşurase cea adevărată. "În general, a fost o experienţă marcantă: să intri în camera ei, să te plimbi prin Galeria oglinzilor, să te simţi atît de aproape de ea... Să atingi lucrurile pe care le atingea Maria... A fost minunat".