Sofia Vergara, cea mai bine plătită actriţă de televiziune

Frumoasa actriţă columbiană Sofia Vergara, starul serialului de comedie „Modern Family”, produs de postul ABC, ocupă, pentru al doilea an consecutiv, prima poziţie în topul celor mai bine plătite actriţe din televiziunea americană, cu venituri de 30 de milioane de dolari. Sofia Vergara, în vârstă de 41 de ani, a ocupat primul loc graţie acestui serial, însă a obţinut venituri substanţiale şi după ce şi-a înfiinţat propria linie vestimentară şi propria linie de produse pentru îngrijirea casei, comercializate de lanţul de magazine Kmart, şi a încheiat contracte avantajoase cu branduri celebre, precum Diet Pepsi şi CoverGirl. Actriţa cu forme voluptuoase le-a depăşit pe Mariska Hargitay, starul serialului „Law and Order: Special Victims Unit”, produs de NBC, şi pe Kaley Cuoco, vedeta serialului „The Big Bang Theory”, produs de CBS, ambele ocupând, la egalitate, locul al doilea, cu venituri de 11 milioane de dolari obţinute în ultimele 12 luni. Surorile Kourtney, Kim şi Khloe Kardashian, vedetele reality show-ului „Keeping up with the Kardashians”, împart locul al patrulea, cu venituri de zece milioane de dolari fiecare, alături de alte patru vedete, actriţele Tina Fey, Melissa McCarthy şi Ellen Pompeo, dar şi starleta de reality show Bethenny Frankel.

Revista „Forbes” a întocmit acest top după ce a discutat cu agenţii, managerii şi avocaţii actriţelor. Topul a fost realizat pe baza veniturilor obţinute de acestea în perioada iunie 2012 - iunie 2013.