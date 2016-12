Sofia Vergara s-a măritat cu Joe Manganiello

Actrița columbiană Sofia Vergara și logodnicul ei, actorul Joe Manganiello, s-au căsătorit duminică, în complexul turistic de lux West Palm Beach din nordul orașului Miami (Florida). Potrivit revistei ”People”, nunta a avut loc la hotelul The Breakers, unde au ajuns de joi circa 400 de invitați, pentru a asista la ceremonie. Vineri, cuplul a pus la punct detaliile finale, cu ajutorul artistului floral Jeff Leatham, director artistic al Hotel Four Seasons George V din Paris, care a fost însărcinat cu decorațiunile. Leatham are o lungă experiență în materie, având în vedere că s-a ocupat de aranjamentele florale pentru nunțile unor celebrități precum Chelsea Clinton, fiica fostului președinte al SUA Bill Clinton, actrița Eva Longoria și cântărețele Avril Lavigne și Tina Turner.

The Breakers, un hotel în stil renascentist italian din zona de coastă West Palm Beach, a fost ales strategic de actrița columbiană, care a avut mulți invitați din America Latină, SUA și Europa. Complexul este, totodată, o barieră în calea numeroșilor paparazzi care ar fi dorit să pătrundă pe această proprietate bine supravegheată de agenți de pază.

Diferite mass-media americane au informat că la ceremonie au fost invitați actrița și cântăreața portoricană Jennifer Lopez, fostul ei soț Marc Anthony, actrița mexicană Thalia și soțul ei, magnatul muzicii Tommy Mottola. Nu putea lipsi de la nuntă nici distribuția completă a serialului ”Modern Familiy”, în care mai joacă, printre alții, Ed O'Neill, soțul columbiencei în acest serial care a propulsat-o la celebritate și pentru care a fost de patru ori nominalizată la premiile Globul de Aur.

Sofia Vergara, în vârstă de 43 de ani, și Joe Manganiello, de 38 de ani, cunoscut din serialul ”True Blood”, s-au logodit în Hawaii, în decembrie 2014, după șase luni de la începerea relației lor. Este vorba de prima căsătorie pentru Manganiello și de a doua pentru columbiancă, după căsătoria ei cu Jose Luis Gonzalez, cu care are un băiat, Manolo, de 23 de ani. Cuplul a cerut ca, în loc de daruri de nuntă, invitații să facă donații pentru cauze caritabile, printre care pentru St. Jude Children's Research Hospital, care îngrijește copii care suferă de cancer.

