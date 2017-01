Şoim salvat de la înec

„Oceanic Club” a intervenit, vineri, pentru salvarea de la înec a unei specii rare de şoim. În zona Şantierului Naval Constanţa, un muncitor a observat o pasăre căzută în apă. “În urma unui apel primit la numărul de urgenţă, am recuperat un şoim din mare. Probabil, pasărea s-a aflat în conflict cu mai mulţi pescăruşi şi, ajungând în apă, nu a mai fost în stare să zboare. Pe suprafaţa corpului am identificat mai multe răni provocate de ciocuri de pescăruşi. I-am uscat penele şi o vom ţine sub observaţie. După ce şoimul îşi va recupera capacitatea de a zbura, îl vom elibera”, a declarat coordonatorul Oceanic Club, Răzvan Popescu – Mirceni. Potrivit specialiştilor, pasărea salvată este o specie rară de şoim, numită Falco peregrinus.