Soldații și gradații voluntari, în sistem până la 55 de ani

04:53:08 / 06 Decembrie 2014

Armata lui Mos Teaca,

S-a ,,ales bules''de armata si poltie daca ,,tinerii ''soldati si gradati raman in armata pana la 55 de ani,numai pentru faptul ca acestia nu-si mai gasesc loc de munca.Parca si vad un ,,ranger''roman la 55 pe post de Rambo.Bai nene,sunt atatea meserii care necesita pregatire militara de nici nu ganditi.Astia de la marina pot foarte usor sa se ambarce pe navele civile ,conducatorii de tancuri ,tramisionistii,electronistii,pot gasi usor echivalenta in viata civila dar conditia este ca aceste institutii militare sa le acorde calificarea respectiva in acord cu sistemul civil.Profesionistul nu trebuie confundat cu specialistul .Specialisti sunt ,generalii,amiralii,ofiterii , maistrii militari si subofiterii cu scoala militara.Eu zic ,ca nu ar fi rau sa se continuie cu voluntariatul pana la o varsta rezonabila de max 30 ani, timp in care ,,racanul''se maturizeaza,si realizeaza daca armata-i este pe masura.Si ma rog,probele alea de evaluare finala sunt aceleasi indiferent de functie,varsta ,specialitate?Nu ar fi bine sa veniti ,scumpi politicieni ,intai sa aratati ,,viitorilor racani''care sunt,, tepele voastre caudine''?Sau,puneti caru cu fan in fata taurasilor nevinovati?Dar ce sa zic domne,doi ministrii ;un general de la manutanta si unul care cred ca nu stie cum miroase ,,moleterul''si,care lucreaza in perspectiva alegerilor viitoare.