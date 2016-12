Şoldănescu vrea să joace la Bucovina Suceava

După cinci sezoane petrecute la Handbal Club Municipal Constanţa, Bogdan Şoldănescu se va despărţi în această perioadă de formaţia constănţeană. Şoldănescu nu îşi va mai prelungi contractul cu HCM, care expiră azi, urmînd ca săptămîna viitoare, după ce va reveni din vacanţa petrecută în Republica Dominicană, să semneze un contract cu Bucovina Suceava. Şoldănescu va reveni astfel la Suceava, de unde a şi fost transferat în 2003 la HCM, pe vremea cînd era internaţional de tineret. “Sînt şanse foarte mari de a merge la Suceava. Am discutat cu cei de acolo, m-am înţeles în privinţa tuturor aspectelor, mai urmează să semnez. În proporţie de peste 90 la sută voi fi jucătorul Bucovinei Suceava, echipă care m-a dorit în ultima perioadă. Mi-au făcut o ofertă foarte bună, una pe care nu am putut-o refuza, chiar dacă la HCM aveam posibilitatea de a evolua din nou în Liga Campionilor. Şi la Suceava se doreşte performanţă, în acest sezon. Conducerea vrea o clasare, probabil, pe locul 4, dar şi cîştigarea Cupei Challenge. Un alt motiv care m-a determinat să accept oferta celor de la Bucovina a fost că voi reveni acasă“, a declarat Şoldănescu, jucător ce poate evolua ca inter stînga sau centru. În schimb, directorul executiv al grupării cosntănţene, Nurhan Ali, a declarat că Şoldănescu a primit mai multe oferte de a rămîne la Constanţa, însă jucătorul nu trebuie să exagereze cu pretenţiile financiare. “Negociem cu Şoldănescu din decembrie. Preşedintele clubului, Nicuşor Constantinescu, a fost foarte înţelegător, i-a făcut mai multe oferte jucătorului, ultima fiind foarte aproape de suma promisă de cei de la Suceava. Este şi normal ca Suceava să ofere mai mult pentru că ea este cea care vrea să cumpere un jucător consacrat, un jucător care a cîştigat patru titluri cu HCM. Şoldănescu mi-a promis înainte de a pleca în Republica Dominicană că va veni să discutăm, am încredere în cuvîntul lui. Eu vreau să îl păstrez, este un jucător bun dar acum nu trebuie să sară calul. Este un apărător bun şi atît, nu este la nivelul lui Stănescu, spre exemplu“ a spus Nurhan Ali.

HCM se va despărţi de mai mulţi jucători

Conducerea campioanei României a decis să întrerupă angajamentele mai multor jucători, Mirko Popovic, Uros Vukovic, Gicu Taşcă, Paul Nemenco şi Gabriel Borodi, care nu au confirmat aşteptările. “Evoluţiile acestor jucători nu s-au ridicat la nivelul dorit la HCM, deşi au avut numeroaser şanse de a demonstra că merită să joace la noi“, a spus Nurhan Ali. Alţi doi handbalişti, Petr Hejtmanek şi Ionuţ Săulescu, nu vor mai face parte din lotul pentru sezonul următor. Acestora li s-au terminat angajamentele şi pot semna cu orice echipă. Săulescu se află deja în negocieri cu mai multe echipe, următoarea destinaţie a acestuia fiind, din cîte se pare, Turcia, acolo unde evoluează un alt fost jucător al HCM-ului, Răzvan Enescu.