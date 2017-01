Soldaţii români apără STRYKER-ele americane în poligonul de la Babadag

Aproape 2.000 de militari români şi americani se antrenează timp de trei luni în poligonul de la Babadag pentru a lua parte la operaţiunile militare din Afganistan. Activităţile de instruire se desfăşoară sub denumirea de „Task Force - East Rotation 09“. Scopul principal al exerciţiului este creşterea încrederii reciproce şi întărirea cooperării bilaterale. La această aplicaţie, Forţele Terestre Române participă cu subunităţi de vînători de munte aparţinînd Batalionului 33 Vînători de Munte „Posada“ din garnizoana Curtea de Argeş, cu o bogată experienţă acumulată pe timpul misiunilor executate în teatrele de operaţii din Afganistan. „Pe timpul instrucţiei, militarii români folosesc TAB-urile 77 şi 79 şi VAMTAC-urile, iar americanii vor intra în luptă cu transportoarele STRYKER şi vehiculele blindate HMMWV. STRYKER-ul este un vehicul destinat cercetării, însă poate fi dotat şi cu diferite tipuri de armament, în momentul de faţă fiind cunoscute nu mai puţin de 17 variante ale acestui transportor“, a declarat locţiitorul comandantului Batalionului 33 Vînători de Munte, lt. col. Iulian Cojocaru. Pregătirile militarilor români sînt cu atît mai importante cu cît, începînd cu luna ianuarie a anului 2010, Batalionul 33 de Vînători de Munte este desemnat să participe la o nouă misiune în teatrul de operaţii din Afganistan, în provincia Zabul, pentru o perioadă de aproape şase luni. Pînă în momentul de faţă, în cadrul exerciţiului „Task Force - East Rotation 09“ s-au desfăşurat activităţi în comun de pregătire cu subunităţile din cadrul Brigăzii 2 Vînători de Munte „Sarmizegetusa“ şi subunităţi din cadrul batalionului 2/4 CSR Stryker, curs de desalinizare a apei, activităţi de asistenţă civică umanitară, medicală şi de reconstrucţie.

Antrenamente comune

Zilele acestea, militarii pun în aplicaţie un exerciţiu comun la care participă o companie de vînători de munte şi militari americani. Antrenamentul constă în supravegherea unei zone despre care există informaţii despre prezenţa şi activitatea forţelor inamice, iar plutonul român va executa sprijinul apropiat prin ocuparea unei locaţii favorabile executării unui atac. Un pluton american va ocupa poziţii pentru realizarea observării şi supravegherii. Va executa apoi o repliere, iar militarii români vor ataca forţele adverse. „Plutonul român este în poziţie defensivă, ei sînt cei care îi vor ataca şi distruge pe inamici. Soldaţii americani din teren vor identifica şi stabili numărul şi puterea de foc a forţelor inamice. După identificare, soldaţii americani se vor retrage, iar militarii români, dotaţi cu arme mai puternice, vor angaja inamicul şi îl vor distruge“, a declarat major Kenneth Reed, comandant de pluton STRYKER. Lt col. Iulian Cojocaru a menţionat că pregătirea militarilor români, înainte de a pleca în Afganistan, va continua cu un exerciţiu amplu în poligonul de la Cincu. Militarii care participă la aplicaţiile din poligonul Babadag spun că este o experienţă nouă şi că lucrurile pe care le-au învăţat aici îi vor ajuta mult în misiunile din Afganistan. „Eu sînt specializată în transmisiuni. Îmi place foarte mult ceea ce fac, iar în urma acestor exerciţii am reuşit să mă obişnuiesc mult mai repede cu sistemul şi modul de operare al militarilor americani. Abia aştept să plecăm în misiune în Afganistan, va fi o experienţă unică“, a declarat Ancuţa Precup, soldat voluntar. Militarii americani, aflaţi de cîteva luni în baza de la Mihail Kogălniceanu, au avut ocazia să descopere, în timpul liber, Constanţa. „Este o ţară frumoasă. Am fost pe plaja din Mamaia, unde am rămas foarte impresionat. Aici am văzut şi foarte multe fete frumoase. Ne-am acomodat bine la Constanţa, pentru că, în momentul în care am ajuns aici, vremea era ca cea din Germania. Este greu să fii departe de casă şi familie. Mai am de stat încă doi ani, însă prietenii din Germania fac ca timpul să treacă mai uşor“, a declarat soldatul Sterling King.

Misiunile militarilor, monitorizate în timp real

Aplicaţiile soldaţilor români şi americani se fac cu ajutorul sistemului DISE. Echipamentul este compus din accesorii „inteligente“, veste şi căşti cu senzori laser şi sisteme de poziţionare globală prin satelit care permit înregistrarea digitală şi transmiterea în timp real către un computer din centrul de comandă a tuturor activităţilor, precum şi vizionarea ulterioară a întregului exerciţiu pentru analizarea modului în care au acţionat trupele în teren. Mai mult, dacă rănile suferite de aceştia în timpul exerciţiului sînt serioase, atunci vesta trimite semnale electronice către arma soldatului, care va fi scoasă din funcţiune. Acelaşi lucru se întîmplă şi în cazul rănilor mai puţin grave, dacă soldatul nu primeşte îngrijiri medicale în cel mult zece minute.