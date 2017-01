Soldaţii români şi americani de la Kogălniceanu joacă fotbal şi softball împreună

Militarii români şi americani prezenţi la exerciţiul militar Joint Task Force East participă împreună la toate etapele pre-operaţionale, spre deosebire de alte aplicaţii internaţionale în cadrul cărora pregătirea fiecărei ţări este separată, relatează “Stars and Stripes”, în ediţia electronică. Potrivit materialului de presă, soldaţii americani şi români participanţi la exerciţiul Joint Task Force East - “Proof of Principle 2007”, care se desfăşoară în perioada august - octombrie la Mihail Kogălniceanu, dorm în cazarme comune, mănîncă şi se antrenează împreună, manevrele fiind un prilej de depăşire a diferenţelor culturale şi operaţionale. Mulţi dintre soldaţii americani care au venit în România nu ştiau mai nimic despre ţara noastră. Declaraţia sg. John Black este edificatoare în acest sens: „Nu am venit cu niciun fel de impresie. Sincer vorbind, nici nu ştiam că există România, pînă nu mi s-a spus să merg acolo”. “Diferenţa dintre cele două armate este de ordin financiar, pentru că ţara lor este mai bogată decît a noastră. Există şi asemănări. Şi noi avem oameni foarte pregătiţi. Şi colegii mei au participat la operaţiuni în Irak, Kosovo, Afganistan, la fel ca şi americanii”, apreciază caporalul român Maral Neagu, citat de “Stars and Stripes”. La rîndul lui, colonelul american Tom Matsel consideră că este prematur să se vorbească despre diferenţele culturale: “Soldaţii sînt soldaţi. Deşi sîntem armate diferite, de fapt nu sîntem deloc diferiţi”. Militarii români şi americani joacă softball şi fotbal împreună şi aleargă în fiecare dimineaţă.