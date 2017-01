Solicitarea referendumului pentru schimbarea primarului de la Tortomanu, “fabricată de un grup de interese care doreşte să pună mîna pe putere”

“Acest scandal este un lucru murdar pentru comună”

După ce Prefectura Constanţa a anunţat că a primit o solicitare semnată de 351 de cetăţeni ai comunei Tortomanu, cu privire la iniţierea procedurilor legale privind declanşarea unui referendum pentru destituirea primarului Gheorghe Panait, locuitorii comunei şi-au arătat susţinerea faţă de acesta, spunînd că adresa este “fabricată de un grup de interese care doreşte să pună mîna pe putere". "În localitate este un grup de interese. Sînt nişte oameni care doresc cu orice preţ să pună mîna pe putere. Eu nu am nimic cu domnul primar. Acest scandal este un lucru murdar pentru comună. În ultima perioadă, primarul nu i-a mai primit în audienţă pe cei care veneau numai cu măgării şi de aici au apărut divergenţele. Primarul şi-a făcut bine datoria şi acest lucru nu îl spun numai eu, ci poate să îl confirme şi restul populaţiei din comună", a spus Mircea Grădinaru, un locuitor al satului Tortomanu. La rîndul său, Omer Alisail, un alt localnic, susţine că nu a fost niciodată refuzat de primar atunci cînd a avut o problemă: "Din contră, ne-a ajutat în foarte multe probleme şi întotdeauna a avut bunăvoinţa să ne servească. De ce să fie schimbat? Pe cine să pună în loc?". În plus, locuitorii comunei susţin că, în nenumărate rînduri, primarul a fost solidar cu ei în situaţiile dificile. "Nu trebuie înlăturat primarul. El are mulţi duşmani pentru că oamenii sînt răi. Atunci cînd au venit apele, primarul ne-a ajutat cu materiale de construcţii. În plus, de fiecare dată cînd ne-am aflat într-un moment greu, ne-a ajutat cu bani. Este un om foarte bun", a declarat Doina Custură. Oamenii spun că cei care încearcă înlăturarea lui Gheorghe Panait din funcţia de primar "cerşeau semnături pe la toate porţile" şi că le-au obţinut în schimbul unor foloase materiale.

Grave deservicii aduse comunei de secretarul Primăriei, care a falsificat semnătura primarului

Una dintre acuzaţiile care i se aduc primarului în memoriul înaintat Prefecturii este aceea că a convocat de mai multe ori şedinţe de Consiliu Local în mod nejustificat. Această acuzaţie este însă respinsă de către consilierii locali. "Primarul convoacă şedinţele de Consiliu Local doar atunci cînd este nevoie. El este coordonatorul responsabil cu acest lucru. Eu pot să vă confirm faptul că nu am fost convocaţi niciodată în mod nejustificat", a declarat consilierul local Gheorghe Zanfir. La rîndul său, primarul susţine că există o evidenţă clară a şedinţelor de Consiliu Local, care poate fi consultată în orice moment de persoanele care au îndoieli. O altă acuzaţie adusă la adresa primarului se referă la refuzul acestuia de a elibera adeverinţe locuitorilor comunei cu scopul obţinerii actelor de identitate, fapt care împiedică dreptul la libera circulaţie a persoanelor. Pus în faţa acestei afirmaţii, Gheorghe Panait a declarat că a făcut acest lucru doar în baza legii: "Există o hotărîre a Guvernului care ne obligă să nu eliberăm adeverinţe celor care au datorii la bugetul local. Unde este lege, nu e tocmeală". Mai mult decît atît, primarul a adăugat că unei persoane din satul Dropia i-a fost eliberată o adeverinţă pentru obţinerea actelor de identitate în baza unei semnături a secretarului Primăriei, Aurelia Popescu. "Nu are nimeni dreptul să semneze în locul meu. În baza semnăturii, acelei persoane, care are dosar penal, i s-a făcut carte de identitate şi i s-a stabilit domiciliul în satul Dropia". Primarul a adăugat că secretarul i-a falsificat de mai multe ori semnătura, aducînd grave deservicii comunei. În aceste condiţii, Gheorghe Panait a declarat că a formulat adrese către Prefectura Constanţa şi Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), prin care a solicitat să se constituie o comisie la nivelul celor două instituţii care să evalueze toţi funcţionarii din instituţia pe care o conduce. "Am luat această decizie din cauza faptului că nu sînt mulţumit de modul în care funcţionarii primăriei îşi duc la îndeplinire îndatoririle de serviciu. CJC mi-a dat un răspuns prompt, în timp ce Prefectura nu a făcut acest lucru. În afară de jurista instituţiei, care a fost angajată în timpul primului meu mandat, niciun alt funcţionar al primăriei nu a dat un concurs de atestare pe post", a declarat primarul.

“Atmosfera tensionată” din Primăria Tortomanu, inexistentă

O altă ipoteză avansată în memoriul care a ajuns la Prefectură este aceea că Gheorghe Panait a creat o atmosferă extrem de tensionată în instituţia pe care o conduce. Aceasta este contrazisă însă de către angajaţii Primăriei Tortomanu. Ei au declarat că primarul este extrem de serviabil cu toată lumea. "Nu este o atmosferă încordată în primărie, aşa cum am auzit că se vorbeşte. Sînt tot timpul aici şi pot să vă spun că primarul stă cu uşa deschisă şi oamenii nici nu apucă să intre în primărie că îi şi întreabă ce s-a întîmplat. Le rezolvă problemele. Atmosfera de lucru este una normală şi nu cred că a venit cineva cu probleme legale în primărie şi a fost refuzat. Au fost cazuri în care oamenii au cerut nişte drepturi care nu li se cuveneau din punct de vedere legal şi atunci normal că au fost refuzaţi. Acest lucru se pare că a creat nemulţumiri", a declarat curierul Primăriei Tortomanu, Cristian Neagoe. În acelaşi timp, Gheorghe Panait a ţinut să răspundă şi acuzaţiilor care i se aduc cu privire la refuzul său de a asigura transportul către şcoală al copiilor din satul Dropia. "În acel sat sînt doar doi copii care învaţă în altă localitate. Atunci cînd am luat legătura cu transportatorul, care are licenţă pe traseul Medgidia-Cuza Vodă, acesta mi-a spus că prelungirea traseului prin satul Dropia nu este un lucru rentabil. Eu nu pot dispune pe banii transportatorului", a spus primarul. O altă nemulţumire a celor care doresc înlocuirea primarului este faptul că acesta ar fi cheltuit banii publici pe călătorii în străinătate. "Am fost o dată la Bruxelles, într-un grup oficial, pentru realizarea unui schimb de experinţă. Drept urmare, pe 12 noiembrie, un grup de 12 fermieri din Europa ne-a vizitat comuna", a mai spus primarul.