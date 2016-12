Solidaritate faţă de cei afectaţi de inundaţii

Deputatul Carmen Moldovan, preşedintele Forumului Naţional al Ecologiştilor (FNE) din PSD, îşi exprimă solidaritatea faţă de comunităţile afectate de inundaţiile recente, atrăgând, în acelaşi timp, atenţia asupra consecinţelor dezastruoase pe care neglijenţa pe termen lung faţă de mediu le poate avea asupra vieţii sociale şi economice. „Din păcate, Ziua Mondială a Mediului vine, în acest an, într-un context deloc fericit pentru foarte multe persoane din judeţele româneşti, care au fost afectate de inundaţiile recente: Buzău, Vrancea, Bacău, Harghita, Braşov, Covasna, Brăila, Vaslui, Galaţi. De aceea, Ziua Mondială a Mediului este un prilej să conştientizăm de ce este important să avem grijă de mediul înconjurător. Aproape an de an România se confruntă cu inundaţii sau, dimpotrivă, secete prelungite. Aceste fenomene sunt influenţate de schimbările climatice, dar şi de intervenţii negative ale omului la nivelul mediului, prin acţiuni precum despăduririle masive, ce pot duce la alunecări de teren sau la deşertificare”, a subliniat Carmen Moldovan. (T.I.)