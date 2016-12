Solişti consacraţi, trupe noi

Liam Gallagher, fostul solist al trupei Oasis, a dezvăluit, marţi, numele noului său grup, Beady Eye, din care fac parte Gem Archer, Andy Bell şi Chris Sharrock, foştii săi colegi din Oasis. Totodată, acesta a mai anunţat că va înregistra în noua componenţă un material discografic original, primul după destrămarea trupei Oasis, cauzată de plecarea din trupă a fratelui său Noel. O fotografie a celor patru membri ai grupului Beady Eye a fost postată pe site-ul trupei Oasis. La începutul acestei luni, într-un interviu acordat în timpul Festivalului de Film de la Cannes, Liam Gallagher a anunţat că noua sa trupă va înregistra coloana sonoră a unui film despre grupul Beatles. Grupul Beady Eyes se află în prezent în studiouri, pentru a înregistra un album ce va fi produs de Steve Lillywhite, renumit pentru colaborarea sa cu trupa irlandeză U2. Fraţii Gallagher s-au certat în vara lui 2009, iar Noel Gallagher a părăsit grupul Oasis cu puţin timp înainte de un concert pe care grupul ar fi trebuit să îl susţină la Paris, declarând că nu mai poate colabora cu fratele său Liam. Oasis s-a format în Manchester, Marea Britanie, în 1991, sub numele iniţial The Rain. Trupa a cunoscut succesul după lansarea albumului “Definitely Maybe”, în 1994, în plină eră a muzicii pop britanice. Trupa Oasis a vândut peste 60 de milioane de albume în toată lumea, a avut opt piese pe primul loc în topurile din Marea Britanie şi a câştigat 15 premii NME, cinci BRIT Awards, nouă Q Awards şi patru MTV Europe Music Awards.

Şi Mick Hucknall, fostul solist al trupei Simply Red, a fost confirmat drept noul solist al super-grupului The Faces, înlocuindu-l pe Rod Stewart. Ronnie Wood, Kenney Jones şi Ian McLagan s-au reunit cu Rod Stewart pentru o serie de repetiţii, la sfârşitul anului 2008, intenţionând să susţină împreună un turneu mondial în 2009, însă, din cauza programului diferit, Rod Stewart a fost nevoit să se retragă din acest proiect. Speculaţiile referitoare la înlocuirea lui Rod Stewart cu Mick Hucknall au apărut după ce acesta s-a alăturat super-grupului The Faces în calitate de invitat special, cu ocazia unui concert susţinut la Royal Albert Hall din Londra, în octombrie 2009. Ronnie Wood a confirmat informaţia potrivit căreia Mick Hucknall va fi noul solist al grupului The Faces, declarând că vocea acestuia sună precum cea a lui Rod Stewart atunci când acesta se afla la apogeul carierei sale, la sfârşitul anilor \'70. The Faces va susţine un concert în luna august, la Vintage at Goodwood Festival din West Sussex, iar membrii trupei intenţionează să pornească într-un turneu mondial, la începutul anului viitor.

Simply Red este una dintre cele mai apreciate trupe din Marea Britanie. Apariţia ei se datorează celebrului solist Mick Hucknall, alias “Red Mick”. Simply Red are în palmares 15 discuri şi peste 40 de single-uri care au fost bine poziţionate în topuri din Europa, SUA sau Canada. La sfârşitul anului 2008, liderul trupei, Mick Hucknall, a anunţat că membrii formaţiei au proiecte solo şi după 25 de ani de carieră vor să meargă pe propriul drum. Trupa The Faces a fost înfiinţată în 1969, a lansat patru albume de studio şi a concertat cu regularitate până în toamna anului 1975, când Rod Stewart şi-a început cariera solo, iar Ronnie Wood s-a alăturat trupei The Rolling Stones.