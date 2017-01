Solistul trupei „Autentic”, salvat de medici constănţeni!

Pe 23 mai 2012, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa era tăiată panglica de inagurare a Secţiei de Cardiologie Intervenţională („Cardiolife”), secţie care îşi demonstrează utilitatea pe zi ce trece. Aici sunt salvate vieţile celor care ajung la spital cu infarct, un deziderat mai vechi al preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu. Imediat ce a preluat, din punct de vedere administrativ, SCJU, el şi-a dorit ca cea mai mare unitate sanitară din judeţ să devină una dintre cele mai importante obiective medicale din ţară, dar să poată fi comparată şi cu mari spitale din străinătate. Preşedintele CJC a criticat dur, la preluarea SCJU, faptul că la Constanţa se spune că „cel mai bun doctor este trenul spre Bucureşti” sau că „se moare cu zile...”. Sunt două remarci ale oamenilor care, încet dar sigur, sunt date uitării. La Constanţa nu se mai moare cu zile. Şi nu sunt doar vorbe.

ÎN CADRUL SECŢIEI DE CARDIOLOGIE INTERVENŢIONALĂ AU FOST SALVATE, PÂNĂ ACUM, PESTE 30 DE PERSOANE CARE AU AJUNS LA SPITAL CU INFARCT.

În lipsa acestei secţii, deschisă la Constanţa cu sprijinul CJC, oamenii şi-ar fi numărat zilele sau, pur şi simplu, s-ar fi rugat să ajungă vii la alte clinici din ţară care ar fi putut să intervină în cazul lor. Acum nu mai este nevoie ca oamenii să bată kilometri prin ţară cu sufletul la gură. Ei primesc ajutor chiar acasă, la Constanţa. „Că eşti tânăr, bătrân, bogat sau sărac, boala nu face niciun fel de selecţie”, este o zicală susţinută mult de doctori.

NU O SĂ UITE SCJU CONSTANŢA NICIODATĂ Viaţa lui Denis Mihai Constantin, de 35 de ani, binecunoscutul solist al trupei „Autentic”, care concertează şi alături de îndrăgita cântăreaţă Mirabela Dauer, s-a aflat, zilele trecute, în mâna medicilor SCJU. Denis nu s-ar fi gândit nicio clipă că, imediat după ce a concertat la Eforie, ar putea să ajungă la spital. „Am simţit o durere în piept care s-a lăsat braţ. Sincer, m-am gândit că ar putea fi şi un preinfarct, mai degrabă, aşa că am chemat Ambulanţa. Nu vreau să insist prea mult asupra acestui episod cu Ambulanţa, este bine că într-un final am ajuns la spital. Aici lucrurile au mers cât se poate de rapid, timp care s-a dovedit a fi în favoarea mea”, a povestit Denis. Investigaţiile ce i-au fost făcute s-au derulat ca la carte, Secţia de Cardiologie Intervenţională fiind esenţială în cazul său. Dr. Milovan Glovenski, cardiolog în cadrul secţiei, a explicat că a fost vorba despre un infarct, aşa că imediat s-a trecut la procedurile impuse în asemenea cazuri. I-a fost montat un stent, care îl ajută în suferinţa sa. Tânărul cântăreţ a fost internat în Clinica de Cardiologie a SCJU, unde a fost ţinut în permanenţă sub supraveghere medicală. „Nu m-am aşteptat, dar în permanenţă a venit cineva la mine să mă vadă. Infirmiere, asistente medicale, medici. M-am simţit în siguranţă, totul a fost bine”, a spus Denis. Alături de el, în tot acest timp, a fost şi Mirabela Dauer. „M-am speriat rău atunci când am aflat că Denis este la spital. Nu mi-a venit să cred că i s-a făcut rău. Denis este mai mult decât un fiu al meu. Am plecat repede la Eforie la o prietenă pentru că eu nu eram în stare să conduc. Am ajuns la spitalul din Constanţa, unde am aflat ce i s-a întâmplat lui Denis. Am văzut care sunt condiţiile, ştiam pe mâinile cui este şi unde i s-a făcut intervenţia, aşa că m-am liniştit”, povesteşte Mirabela Dauer. Nu i-a venit să creadă când a aflat că Secţia Cardiologie Intervenţională de la Constanţa a fost realizată exclusiv cu sprijinul autorităţilor locale, că preşedintele CJC a dorit cu orice preţ să ducă la bun sfârşit un proiect care salvează vieţi. „Dacă în toată ţara autorităţile locale s-ar implica aşa ca aici... Mă interesează omul care realizează ceva pentru om. Aşa este preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu”, a spus îndrăgita cântăreaţă. „Ce se întâmplă aici, la Constanţa, cu sprijinul preşedintelui CJC, este minunat şi vreau să-i felicit pentru asta. Şi o spun dezinteresat”, adaugă Mirabela Dauer. „Pot să fac infarct acum, ştiu că aici sunt pe mâini bune”, glumeşte solista.

CÂNTĂREŢUL GRUPULUI AUTENTIC, DAR ŞI MIRABELA DAUER NU VOR UITA NICIODATĂ CONSTANŢA - SCJU -

La externare, Denis a primit ultimele recomandări privind stilul de viaţă pe care trebuie să-l adopte, din partea celui care l-a îngrijit în Clinica de Cardiologie, medic primar Cristian Chiriac. „În primul rând, el trebuie să se lase de fumat, dar şi să adopte, în general, un stil de viaţă cât mai sănătos”, a spus medicul. Pacientul s-a dovedit a fi unul model, anunţând că fumatul a devenit deja pentru el o amintire: „Îmi doresc să trăiesc, îmi place să trăiesc, să nu am probleme. Aşa că am să ascult tot ce mi se va spune”. Cea mai nouă melodie a trupei, „Viaţa-i dulce chiar de-i grea!”, este de acum cea care-l va „ghida” în viaţă pe Denis.

ZECI DE VIEŢI SALVATE LA CONSTANŢA Denis nu este singurul pacient cu infarct care a avut şansa să fie salvat la Constanţa, la cea mai mare unitate sanitară din judeţ. Potrivit medicului Milovan Slovenski, până acum, la Secţia de Cardiologie Intervenţională au fost salvate peste 30 de persoane cu infarct. La finele săptămânii, medicii au intervenit în cazurile altor două persoane, starea de sănătate a acestora fiind bună.

Atât pacientul Denis Mihai Constantin, cât şi Mirabela Dauer, cea care i-a fost alături pe toată durata spitalizării, au mulţumit cadrelor medicale care l-au avut în grijă, dar şi preşedintelui CJC, Nicuşor Constantinescu, care s-a gândit să înfiinţeze la Constanţa o Secţia dotată ultramodern, unde să profeseze medici care să salveze vieţilor oamenilor.